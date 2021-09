Simona Romanò

Prima il videocitofono che suonava ininterrottamente da una decina di minuti, ma non appariva mai nessuno sullo schermo.

Poi, il faccia a faccia finito nel sangue nell'androne del palazzo per l'ennesima lite condominiale. Una donna di 39 anni è stata accoltellata alla gola, con un coltello da cucina dalla lama di 20 centimetri, mentre tentava di dividere il marito dal vicino di casa durante una feroce litigata: è ora ricoverata, in rianimazione, al Gerardo di Monza, in prognosi riservata. L'aggressore, 55 anni è stato arrestato per tentato omicidio.

È accaduto sabato, verso le 21.30 a Desio (Monza), in un palazzo di via Forlanini, nel centro storico. A quell'ora è iniziato l'ennesimo litigio tra vicini di casa, tra i quali da anni non correva buon sangue per discussioni e ripicche incrociate.

Da una prima ricostruzione dei carabinieri con le telecamere di videosorveglianza, si vedrebbero marito e moglie, 40 e 39 anni, scendere al pianterreno perché il loro videocitofono squillava insistentemente, ma senza inquadrare nessuno. Qui, hanno trovato l'aggressore, che conoscevano bene, e subito è iniziata una furibonda discussione fra i due uomini, a suon di spintoni e schiaffoni. Finché il 55enne ha estratto il coltello per rivolgerlo contro il contendente. La moglie ha provato a dividere i due uomini, ma ha avuto la peggio: un fendente l'ha raggiunta al collo, mandandola in fin di vita, mentre suo marito è stato ferito al braccio. Gli altri condomini, allarmati dalle urla, hanno chiamato i carabinieri e il 118. L'aggressore, rendendosi conto della gravità della situazione, si è barricato in casa e ha lanciato vari oggetti dal balcone per allontanare i militari che, a quel punto, hanno fatto irruzione nel suo appartamento e lo hanno bloccato.

