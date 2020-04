Simona Romanò

Più vigili in strada e droni nei cieli per sorvegliare i parchi. È stretta sui controlli per l'emergenza coronavirus, che impone di rimanere a casa, limitando le uscite per assoluta necessità. La bella stagione non deve indurre le persone ad uscire di più.

«Dunque noi controlliamo ancora di più assicura il comandante della polizia locale Marco Ciacci - Saranno disposti circa 180 agenti in più da oggi, di cui 64 nuove reclute, che hanno concluso la formazione e sono pronte ad affiancare i colleghi più esperti». Quindi, in tutto, saranno circa 640 gli agenti operativi, ovvero oltre 300 pattuglie. Altri 650, da ufficio, gestiscono le attività, come il rispetto della quarantena; e circa 700 in smart working per i servizi al cittadino. I ghisa sono in prima linea contro il Covid-19, in accordo con la Prefettura, per far rispettare le norme anti-contagio, con attenzione a luoghi di aggregazione, attività commerciali, parchi e giardini, perché le aree verdi non devono essere occasione di assembramenti. Così a soccorso dei vigili è subentrata la tecnologia: sono in azione i cinque droni, in dotazione al corpo, che sorvolano dal Bosco in Città al Parco delle Groane, a Trenno. Volano e identificano la presenza di una o più persone, inviando poi il messaggio ai ghisa motociclisti che si dirigono sul posto. Sono circa 20 le sanzioni verbalizzate in tre giorni per violazioni dei divieti anti-Covid 19 grazie proprio ai droni. «Vogliamo fare la nostra parte», dichiara Daniele Vincini, segretario del Sulpm «e proponiamo l'uso dei droni anche in altre aree, di sera e di notte, perché sono troppe le persone che vediamo in giro». Da inizio emergenza i vigili hanno controllato centinaia di cittadini in strada, effettuato 14.750 verifiche sugli esercizi commerciali (105 violazioni), 337 su abusivismo commerciale (9 sequestri); e 1.000 verifiche per l'obbligo di quarantena o isolamento su indicazione dell'Ats.

