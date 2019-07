Simona Romanò

Palazzo Marino delinea la nuova mappa dei Daspo urbano. È solo una bozza, discutibile e modificabile, ma già si sollevano i dubbi di alcuni dei nove Municipi. Però l'amministrazione ha deciso: ci saranno quartieri con il divieto d'accesso ai cittadini indesiderati perché hanno precedenti oppure adottano comportamenti molesti.

Dai due poli della movida dei Navigli e di corso Como all'area di corso Buenos Aires, dal bosco di Rogoredo alla zona dello stadio, alle vie intorno agli ospedali San Carlo e San Paolo. Dai parchi più estesi come il Sempione alle scuole e ai luoghi con valenza socioculturale, come biblioteche e teatri. Aree diversissime tra loro, ma tutte con problemi di sicurezza: il divertimento sregolato alla Darsena o lo spaccio a Rogoredo. Ora saranno aree soggette a Daspo, ovvero lo strumento per garantire l'ordine pubblico introdotto dal decreto Minniti nel 2017 (in quel caso solo a tutela delle infrastrutture di trasporto, come stazioni ferroviarie o della metro) e ora potenziato dal ministro Matteo Salvini che lo autorizza anche nei quartieri a rischio.

Per attuarlo, però, il Comune deve disegnare una cartina e ritoccare il regolamento di polizia urbana. L'iter prevede l'approvazione in giunta e poi il via libera del Consiglio comunale. A lavorare al documento è l'assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo, che per ora si trincera dietro a un «no comment». A parlare sono invece i presidenti delle Zone, primo fra tutti Fabio Arrigoni del Municipio 1, che spesso raggiunge i luoghi della movida per constatare ciò che accade: «Premesso che il Daspo, per me, serve solo a spostare i problemi da una parte all'altra città attacca credo che serva un confronto fra Comune e Municipi». «Per intervenire sulle zone a rischio in modo radicale prosegue - occorrono pattugli delle froze dell'ordine e non il Daspo. Tuttavia se si vuol metterlo in campo è necessario un ragionamento corale per capire dove applicarlo». E indica le zone del centro in cui il Daspo potrebbe essere introdotto: «San Marco-Brera, largo la Foppa, piazza Tommaseo dove i giovani improvvisano gare con le mincar, piazza Tricolore dove gli ubriachi importunano i passanti. E via dei Fabbri, buia, a fondo cieco, usata come bagno a cielo aperto e indecenze varie».

Il giro di vite sulla sicurezza di Palazzo Marino non piace quindi a tutti e il passaggio in Consiglio comunale non sarà facilissimo. La sterzata era partita dal sindaco Giuseppe Sala che, a giugno, ipotizzò il Daspo per allontanare le carovane di rom nelle periferie. Era bastato l'annuncio per scatenare i malumori della sinistra. E adesso, che il Comune passa ai fatti, la tensione è destinata a salire.

Lunedì 15 Luglio 2019, 05:01

