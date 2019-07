Simona Romanò

Operazione Bridge. Così è stato battezzato il maxi trasloco dei mezzi aeroportuali che da Linate raggiungeranno Malpensa (entrambi gestiti da Sea) per prestare servizio nell'aeroporto varesino nei tre mesi di chiusura per lavori dello scalo milanese (dal 27 luglio al 27 ottobre).

IL MAXI TRASLOCO. Nelle notti di giovedì e venerdì sull'autostrada tra Milano e Malpensa si assisterà a uno spettacolo singolare: una carovana di 45 autoarticolati che trasporteranno da Linate a Malpensa 300 mezzi, tra bus interpista, trattori elettrici, autoarticolati che trasportano scale passeggeri, condizionatori, nastri per il carico e lo scarico bagagli. E sabato tutto deve essere pronto a Malpensa per accogliere fino a 800mila passeggeri settimanali in più, oltre il 40% più del solito, sfrattati dal Forlanini; il 30% in più a livello giornaliero. Un gigantesco trasferimento sorvegliato dalle forze dell'ordine. Sea farà da regista, ma nell'operazione Bridge - ovvero il ponte tra i due scali - tutte le istituzioni sono state coinvolte da mesi, dai prefetti ai questori, dai tassisti alle aziende di pullman. L'ultimo volo dal Forlanini decollerà venerdì alle 22,25 verso Palermo. Poi, lo stop con tutte le preoccupazioni del caso.

I DISAGI. Malpensa invita i passeggeri a «presentarsi prima ai check-in». E Sea deve affrontare già un disguido, ovvero il paventato sciopero del dipendenti Alitalia il 26 luglio, anche se è in corso una mediazione per differirlo. E a chi si domanda del perché sia stato scelto di chiudere proprio in concomitanza con l'esodo dei vacanzieri, i tecnici rispondono che l'estate è la stagione propizia, in virtù del clima, per i lavori di rifacimento della pista.

I TRASPORTI. Trenord aggiunge 18.500 posti ai 146 Malpensa Express, uno ogni 15 minuti, che collegano Milano allo scalo varesino. Si tratta di una delle misure prese dal comitato della sicurezza che si è riunito in Prefettura a Varese. Sono stati inoltre disposti maggiori controlli su strade e autostrade e presidi di forze dell'ordine e vigili del fuoco per garantire la sicurezza in aeroporto.

SUPER MALPENSA. I lavori sono terminato lo scorso venerdì. Innanzitutto l'ampliamento del Terminal 1 con 26 nuovi banchi (ai 200 già attivi) per il check-in, ottenuti riattivando un'area smantellata nel 2007. Saranno poi aggiunti otto varchi di sicurezza (in tutto 25) e una decina di e-gate per il controllo dei passaporti. Più limitato l'impatto sul Terminal 2.

riproduzione riservata ®

Lunedì 22 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA