Simona RomanòOlimpiadi 2026, avanti tutta con il dossier. Fra palazzetti da riqualificare, gare da collocare nelle strutture sportive cittadine, villaggi olimpici da costruire e fondi statali finora assenti che il sindaco Giuseppe Sala chiede con forza. «Continueremo a fare pressing sul governo ha ribadito ieri - perché se imposta molto la sua attività sulla solidarietà deve sapere che bisogna lavorare anche di sviluppo. Se non si creano risorse è difficile redistribuirle e le Olimpiadi sono un'opportunità straordinaria».Il pressing aumenta perché è il momento di mettere a punto il progetto così da portarsi a casa i giochi invernali. Dopo che il Cio ha approvato la candidatura congiunta Milano-Cortina, si stila il piano nei minimi dettagli: il dossier deve essere presentato l'11 gennaio 2019, ma Sala ieri ha spiegato che «una prediscussione ci sarà a Tokyo a fine novembre e per questo ci stiamo già attivando».Nel merito, si ipotizza piazza Duomo Medals Plaza per la premiazione degli atleti; il Castello Sforzesco il punto di ritrovo di tifosi per una fan zone con maxischermi; San Siro come cornice per la cerimonia di apertura dei giochi; un nuovo palazzetto dello sport a Santa Giulia a Rogoredo da circa 18mila posti per le stelle dell'hockey su ghiaccio. Sono soltanto quattro tasselli di un ambizioso puzzle. Tanti i pezzi da mettere insieme: il nuovo Palalido, l'impianto a forma di nuvola in zona San Siro, dopo le sfortune che si sono abbattute - fra ritardi e fallimenti delle imprese sarebbe destinato al pattinaggio di alta velocità. Il pattinaggio artistico, invece, al Forum di Assago. Il Villaggio Olimpico, ovvero 1300 posti per atleti e addetti ai lavori, sarà sull'ex scalo ferroviario di Porta Romana a 15 minuti dall'aeroporto di Linate.Le idee ci sono. Bisogna ora fare i conti per gli investimenti, dai quali il governo si è sfilato. Il budget complessivo è di circa 1,6 miliardi di euro, di cui 370 milioni chiesti come garanzia dal Cio, contro il giro economico prodotto fra Lombardia e Veneto ipotizzato intorno ai 5 miliardi. E proprio sulla mancanza di aiuti statali Sala punta il dito: «Il Governo frena e sbaglia, perché le Olimpiadi vanno fatte non solo per prestigio ma anche per creare economia».riproduzione riservata ®