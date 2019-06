Simona Romanò

Notte insonne per i consiglieri comunali che devono chiudere la partita complicata dell'aumento del biglietto dei mezzi pubblici Atm da 1,50 a 2 euro.

Tra selfie, tablet in mano, qualche tramezzino e tanti, tantissimi caffè, l'altroieri sono rimasti bloccati in aula per una seduta fiume durata quasi 14 ore. L'ostruzionismo del centrodestra prosegue per far sudare la maggioranza prima di votare la delibera riguardante la rivoluzione del trasporto pubblico, tra agevolazioni e ritocchi. L'assemblea si è chiusa martedì all'alba, esattamente alla 6,15, con i consiglieri distrutti; si riprende oggi per arrivare al voto (salvo altri compi di scena) domani. Il documento è ancora schiacciato da quasi 400 emendamenti. Solo dodici quelli discussi in 14 ore di lavoro, appesantiti da subemendamenti e polemiche. Le opposizioni sono intenzionate a fare di tutto. «Basta, usate il buon senso sbotta il verde dem Carlo Monguzzi (uno dei pochi all'interno della maggioranza che ha mal digerito il rincaro) - L'aumento del biglietto è già stato deliberato dalla Agenzia di bacino e partirà il 15 luglio. Indipendentemente dalla discussione con ostruzionismo che riguarda esclusivamente le agevolazioni cioè le misure di sostegno ai ceti deboli, anziani, giovani, disoccupati».

Fra il centrosinistra e la minoranza è scontro aperto. Raccontato su Facebook fino appunto all'alba con immagini anche dell'esterno di Palazzo Marino, come la Galleria deserta o piazza Duomo illuminata dalla luna. Gli scranni dell'opposizione, dove lunedì c'erano anche i parlamentari Mariastella Gelmini (FI) e Alessandro Morelli (Lega), si sono progressivamente svuotati. In sette hanno proseguito la maratona. Tra cui Silvia Sardone della Lega che scrive su Fb: «Ci opporremo fino all'ultimo all'ingiustificato e vergognoso aumento Atm imposto dalla sinistra». E la maggioranza ha dovuto subire. L'unico della giunta che ha resistito alla maratona di 14 ore no stop è l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, spalleggiato a spot dal sindaco Giuseppe Sala e da alcuni colleghi. Oggi si riprende con l'obiettivo di portare a casa l'ok domani grazie a un delicato accordo con il centrodestra che sta mettendo a punto lo stesso Granelli. Ma il tavolo potrebbe saltare.

Mercoledì 19 Giugno 2019, 05:01

