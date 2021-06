Simona Romanò

Non solo caldo africano, con punte di 34 gradi. È arrivato anche lo smog a far boccheggiare i milanesi, che con i condizionatori a palla hanno causato per il secondo giorno blackout a macchia di leopardo tra il centro e la zona nord.

SOS SMOG Le concentrazioni di ozono, per la prima volta quest'anno, hanno superato la soglia di allerta dei 180 microgrammi per metro cubo a Milano e in altre città. L'allarme è lanciato dall'Arpa: in particolare il valore massimo a tutela della salute è stato oltrepassato già venerdì scorso con 182 g/m3 nel milanese. Sabato e domenica i livelli sono poi aumentati «per il forte irraggiamento solare», dicono gli esperti. Ci aspettano ancora giornate soffocanti: almeno fino a domenica «le condizioni si manterranno favorevoli agi inquinanti atmosferici».

BLACKOUT Ieri la zona nord di Milano e il centro - da piazza Diaz a Brera fino a piazza Vetra - sono rimasti a singhiozzo senza energia elettrica. Lo comunica Unareti, che attribuisce il guasto «all'eccessivo consumo di energia, dovuto alle alte temperature e quindi all'uso di climatizzatori»: «un aumento del 25% in più rispetto alla scorsa settimana».

GLI ECO INCENTIVI REGIONALI Contro lo smog, la Regione va al contrattacco con nuovi incentivi auto: un bando da 30 milioni si apre in due step per dare un bonus fino a 4mila euro a milanesi e lombardi che rottamano o sostituiscono i veicoli più inquinanti (fino a Euro 2 a benzina o fino Euro 5 diesel). Da domani possono accedere i cittadini scartati dal bando precedente per insufficienza di risorse. Dal 30 giugno tutti gli altri. L'obiettivo è «stimolare il rinnovo del parco auto circolante», dichiara l'assessore all'Ambiente Raffaele Cattaneo. «Perché noi, al contrario del Comune, puntiamo su misure strutturali e non sanzionatorie», precisa, riprendendo le polemiche dei giorni scorsi sulla riaccensione di Area B e Area C in formato standard, dalle 7,30 alle 19,30, decisa da Palazzo Marino.

RISPARMIO PER I CITTADINI Gli eco-incentivi partono da mille euro fino a un massimo di 4mila se si acquista un mezzo elettrico puro. Potranno essere sommati a quelli statali, il che significa un risparmio fino a 14mila euro per un veicolo a zero emissioni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Giugno 2021, 05:01

