Non solo assistenza per aiutare a sopportare il caldo afoso, ma anche momenti di animazione scaccia-solitudine per gli anziani che rimangono a Milano in agosto, spesso soli, perché figli e parenti sono andati in ferie. E magari, causa Covid, si ritrovano ancora più isolati e impauriti. «Accanto ai servizi, sempre attivi, riprendono anche le iniziative di aggregazione, molto apprezzate e quest'anno ancora più importanti», dice l'assessore alle Politiche sociali, Gabriele Rabaiotti. Sarà riservata grande e attenzione e cautela, infatti, tutti i partecipanti dovranno seguire «precisi protocolli di sicurezza sanitaria».

PIANO SOCIALITÀ. Da oggi è possibile prenotarsi - telefonando allo 02.02.02 del Comune, dalle 8 alle 20 - alle iniziative che inizieranno il 3 di agosto. Il menu è ricco: dai tour alla scoperta degli angoli nascosti di Milano alle gite a Boario e a Gerola; dalle visite guidate nei percorsi naturalistici dei parchi cittadini alla navigazione sui Navigli; dalle giornate in piscina agli ingressi al cinema sia all'aperto sia al chiuso, dalle pizzate in compagnia al tradizionale pranzo di Ferragosto.

CENTRI SOCIO-RICREATIVI. Intanto, hanno riaperto i battenti, come previsto dalle normative Covid, alcuni dei 30 centri socio ricreativi per anziani. Altri si stanno attrezzando per riprendere a breve, e altri ancora stanno programmando la ripresa a settembre.

PIANO CALDO. È attivo fino al 31 agosto: estende gli interventi di assistenza a favore di anziani, persone fragili e con disabilità, già forniti durante tutto l'anno, anche a quei nonni che, complice il caldo e l'assenza di familiari, badanti e vicini di casa, possono trovarsi in difficoltà. Sempre attraverso lo 02.02.02 è possibile richiedere pasti, spesa e farmaci a domicilio; un aiuto per l'igiene personale e la pulizia della casa; oppure per il disbrigo di piccole pratiche e manutenzioni. In caso di forti ondate di calore, le persone fragili sono contattate uno a una anche nei weekend.

PRIMO BILANCIO. Da metà giugno ad oggi, sono state erogate in totale oltre 830 prestazioni: per la maggior parte (circa 500) si tratta di consegne di pasti a casa, seguite dall'aiuto nell'igiene personale (circa 150), nelle faccende domestiche (un centinaio) e dal sostegno relazionale (una sessantina).

