Simona Romanò

Non gradivano che la coetanea frequentasse l'ex fidanzato di una di loro. E così, per un fidanzatino conteso, la banda di baby bulle è passata dallo stalking, con insulti ripetuti via social, alle botte. Sono quattro le ragazzine di 15 anni, pazze di gelosia, che sono state arrestate ieri, nell'ambito di un'inchiesta condotta dei carabinieri del comando provinciale di Brescia. Sono accusate di percosse, lesioni e atti persecutori ai danni di una coetanea.

I provvedimenti disposti dal Tribunale dei minori vanno dall'affido in comunità (per una di loro) ai domiciliari (per tre) con il permesso di recarsi a scuola. Complessivamente sono però sette le adolescenti coinvolte, di cui tre non imputabili perché hanno meno di 14 anni. Tutte sono italiane e abitano in provincia di Brescia. All'origine della vicenda, secondo quanto ricostruito dalle autorità, ci sarebbe la frequentazione da parte della giovanissima vittima con l'ex fidanzatino di una delle quindicenni. Il branco non accettava la nuova relazione fra adolescenti.

L'indagine è partita dopo una brutale aggressione, consumata lo scorso aprile, nei pressi del Parco San Polo di Brescia nei confronti della ragazzina che, esasperata e terrorizzata, ha denunciato l'accaduto, facendo emergere l'escalation di violenza. Prima di allora la banda non era arrivata alle mani. Però i militari hanno accertato che la malcapitata era da tempo destinataria di minacce e pesanti molestie sia fisiche che psicologiche - da parte del gruppo.

I soprusi venivano spesso ripresi e pubblicato sui profili Instagram delle autrici, colpevoli anche di inviare i video tramite whatsapp agli amici allo scopo di farsi belle e spavalde. Le indagini sono state infatti condotte anche monitorando i social network. Le tre ragazze ai domiciliari sono state affidate ai genitori con prescrizione di divieto di uscire di casa se non per contatti con l'ufficio dei servizi sociali minorili e la frequenza scolastica, seguendo il tragitto più breve.



