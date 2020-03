Simona Romanò

«Nella città sempre più chiusa per l'emergenza coronavirus noi ci siamo. Lavoriamo per aiutare i cittadini impauriti e costretti a destreggiarsi nelle piccole difficoltà quotidiane di natura sanitaria». È il messaggio di Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia (l'associazione che riunisce 2992 farmacie sul territorio), per confermare «lo sforzo fatto dai farmacisti con spirito di servizio». Anche loro sono in prima linea. Perché, con gli ospedali in trincea e i medici di base impegnati con i pazienti cronici problematici, tanti chiedono proprio al farmacista di fiducia un consiglio. Per i lievi problemi di salute, oppure per cosa fare in attesa che riprendano le visite mediche specialistiche non urgenti o per l'igiene accurata della casa. «Innanzitutto facciamo rispettare la distanza di sicurezza di un metro in negozio - spiega Racca - rammentando di farlo sempre anche in altre situazioni». I farmacisti si stanno anche attrezzando per la misurazione della temperatura dei clienti, consigliata dal nuovo decreto anti contagio da covid 19. «Il nostro lavoro è completamento cambiato prosegue - È molto più di aiuto: abbiamo semplificato, per esempio, la ricettazione e per evitare di andare negli ambulatori, se non è strettamente necessario, la ricetta elettronica può essere stampata in farmacia così da ritirare quanto prescritto. Basta che il medico di famiglia comunichi il codice NRE da riferirci». E vi sono due numeri verdi per i farmaci a domicilio: 800189521 di Federfarma nazionale; e 800065510 della Croce Rossa per i pazienti covid 19 o in quarantena.

Ad oggi, non si è verificata nessuna corsa ai medicinali, perché negli scaffali ci sono e non c'è bisogno di fare scorta. «È molto grave che le mascherine professionali siano introvabili dai nostri fornitori», dichiara infine Racca, annunciando che «se ci rifornissero potremmo anche distribuirle gratuitamente alla popolazione».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Marzo 2020, 05:01

