«Negli alberghi di Milano sono vuote 9 stanze su 10». È la crisi da coronavirus, che ha colpito duramente gli hotel, fotografata da Maurizio Naro, presidente di Federalberghi Milano, Monza-Brianza, Lodi. «Su Milano precisa perdiamo almeno 3,5 milioni al giorno, con circa il 90 per cento di disdette. Le nostre aziende sono in ginocchio, perché stiamo ricevendo solo cancellazioni e ogni giorno è sempre peggio. Le poche prenotazioni che arrivano sono per settembre, ottobre. Ma a quel ci domandiamo quanti hotel ci saranno dopo l'estate».

La drammatica situazione, creatasi in questi giorni nel settore alberghiero, è stata descritta al sindaco Giuseppe Sala, ieri, in un incontro a Palazzo Marino. Tutti gli hotel si sono svuotati e, secondo gli albergatori, «se non ritornano gli uomini di affari lo stallo a Milano sarà lungo e insopportabile». Il capoluogo ma, in generale la Lombardia, con le montagne della Valtellina e i laghi, sono visti come luoghi da evitare per il Covid-19. «Faremo la nostra parte modulando le tariffe in occasione agli eventi fieristici in calendario, a partire dal Salone del Mobile rinviato a giugno prosegue Naro - Ma in questo momento la preoccupazione è di non essere in grado d'indicare quante strutture reggeranno». Nell'immediato gli albergatori hanno chiesto a Sala di «battersi per loro», affinché le manifestazioni private, che si svolgono all'interno delle strutture congressuali, importanti per i viaggi d'affari, possano essere nuovamente consentite. Ovviamente con standard di sicurezza dal punto di vista sanitario. Quindi, con il numero contingentato di persone, piuttosto che precauzioni aggiuntive per tranquillizzare la clientela.

«Siamo visti come gli untori aggiunge infine Naro- e ciò fa molto male, anche al morale. Sicuramente la comunicazione a livello nazionale ha scatenato il panico totale». E ora occorrono contromisure. Fra cui misure di sostegno e controlli al turismo negli appartamenti, spesso per affitti breve irregolari.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 05:01

