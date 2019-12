Simona Romanò

Natale a Milano. Fra luminarie scintillanti, giochi di luce sui palazzi, installazioni, mercatini e tante attività per il tempo libero. Le famiglie che rimarranno in città avranno l'imbarazzo della scelta.

STAZIONE CENTRALE. Il Villaggio di Natale in Centrale, realizzato grazie a Tim Senstation, è una novità di quest'anno. L'attrazione clou è la Tim Zip Line, che permette di spiccare il volo da 14 metri di altezza: così si attraversa volando l'intera piazza, a tutta velocità, con la possibilità di ricevere una foto ricordo all'arrivo. E poi è possibile ammirare il Super Show di proiezioni, che copre 2mila metri quadrati ed illumina la facciata della Stazione: uno spettacolo di luci, colori e musica, con numerose repliche durante la giornata, concentrate dalle 17 alle 23. Fino al 6 gennaio, dalle 11 alle 23.

PATINOIRE. Si piroetta come essere in montagna. Milano si è infatti riempita di patinoire natalizie, aperte anche a Natale e Capodanno: si sfreccia in piazza Gae Aulenti, ai piedi dei grattacieli futuristici, tutti i giorni dalle 10 alle 24, venerdì e sabato fino all'1. Evoluzioni sul ghiaccio in piazza XXIV Maggio, tutti i giorni dalle 10 alle 24. E ancora: atmosfera suggestiva sulla pista galleggiante ai Bagni Misteriosi, di via Botta, tutti i giorni dalle 16.30 alle 22; weekend e festivi dalle 10.30 alle 22. Immancabile anche quest'anno la patinoire 02Ice sotto Palazzo Lombardia dove si svolgono lezioni di pattinaggio.

DARSENA. Il vecchio porto di Milano si anima grazie al Vodafone Acqua Show: uno spettacolo di giochi d'acqua e centinaia di cascate alte fino 40 metri, che danzano a ritmo di musica, illuminate da una coreografia di luci. Fino al 6 gennaio 2020, tutti i giorni, ore 18, 19, 20; anche 21,30, venerdì sabato e festivi.

CASTELLO SFORZESCO. Qui si respira la magia del Villaggio degli Elfi nelle casette in legno, con attività per i bambini: dai laboratori di favole alle botteghe dei giochi. I piccoli compiono un viaggio nel tempo, dai giocattoli dei nonni alle esperienze digitali più contemporanee. Fino al 31 dicembre, dalle 10 alle 19.

