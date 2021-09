Simona Romanò

Monopattini da vietare agli under 18 (ad oggi sono proibiti sotto i 14 anni). Obbligo di casco per tutti coloro che li guidano (a prescindere dall'età) e di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (ora la copertura è richiesta solo per i mezzi a noleggio).

È quanto prevede la proposta di legge che la Lombardia ha approvato in giunta e presenterà al Parlamento per una stretta nazionale sulle pedane elettriche, che da mesi sono al centro di polemiche per l'uso spericolato da parte degli utenti e il numero sempre maggiori di incidenti che le vede coinvolte. L'argomento è caldo; infatti, è già al vaglio del governo tant'è che oggi il ministero delle Infrastrutture ha in programma una riunione con le società di sharing.

«Solamente a Milano, dal 1° giugno 2020 a oggi, Areu ha ricevuto 659 richieste di soccorso per incidenti con questi mezzi, ovvero una media di oltre uno al giorno», ha sottolineato ieri l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato, padre della proposta di legge, che rivendica «l'urgenza di un intervento legislativo». Non solo: «Il 20% di chiamate al 118 inerente sinistri stradali è stato per soccorrere cittadini che stavano utilizzando gli skateboard elettrici». Non sono poi quantificabili le scivolate per cui non è stato necessario l'intervento dell'ambulanza, ma hanno causato al monopattinista botte ed escoriazioni. I monopattini, con l'introduzione dell'obbligo del casco e il divieto per i minorenni, non sarebbero più equiparati, come accade oggi, alle bici, perché «è sotto gli occhi di tutti la loro pericolosità, coniugando velocità e agilità di circolazione». «Purtroppo gli eventi drammatici che continuano a ripetersi impongono una riflessione sul modo in cui questi mezzi devono circolare», ha aggiunto il governatore Attilio Fontana.

Ora, il testo della Regione dovrà essere ratificata dal Consiglio regionale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 05:01

