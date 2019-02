Simona Romanò

Milano si fa più bella e vivibile grazie alla riqualificazione delle piazze. Sono un luogo di incontro per gli abitanti di tutte le generazioni, dai bambini agli anziani. Ecco perché Palazzo Marino mira al loro restyling e l'obiettivo dell'assessore alla Mobilità Pierfrancesco Maran è «migliorare gli spazi per la collettività».

Il piano è già avanzato e si raccolgono i frutti. Ieri, infatti, è stata inaugurata una nuova piazza verde, tra il Cimitero Monumentale e via Bramante, recintata, ad uso pubblico, aperta da mattina a sera. È uno spazio di circa 5mila metri quadrati tutto da vivere, realizzato dall'immobiliare Porta Volta nell'ambito dei lavori per la nuova sede dell'associazione per il Disegno Industriale: è pensato come una pausa urbana con panchine, aiuole, rastrelliere e giochi d'acqua. Nell'area che si allunga verso il Monumentale è stato anche realizzato un boschetto di ciliegi. La novità è il percorso sensoriale che i cittadini possono intraprendere: ci sono le colonnine che emanano profumi e aromi come menta, palissandro, salvia; una pedana salendo sulla quale è riprodotto lo sciabordio del mare; due colonne di legno che funzionano da telefono senza fili; un'arpa che può essere suonata; e l'installazione artistica Porta dei Suoni che riproduce musica diversa nell'arco della giornata.

«Un altro tassello della rigenerazione di un quartiere che ha conosciuto un profondo cambiamento, dall'arrivo della M5 alla riscoperta dell'isola ambientale tra Paolo Sarpi e le vie limitrofe - ha commentato Maran - Stiamo lavorando a una città più a misura d'uomo». Il Comune ha in programma, da qui al 2021, tre piazze da costruire e altre nove da riqualificare: in tutto 50mila metri quadrati in più di aree pedonali e 300 nuovi alberi. Interventi da piazza Cordusio a piazza Sant'Agostino in centro. E nelle periferie: da Rimembranze di Lambrate (Municipio 3), dove tra gli alberi troveranno posto tavoli da ping pong, a piazza San Luigi (Municipio 4) che sarà pedonalizzata nel 2020. Quasi in contemporanea anche piazzale Archinto (Municipio 9) vedrà spuntare piante dove c'erano le auto in sosta. Il mandato del sindaco Sala consegnerà una nuova piazza anche ad Affori (Municipio 9), con un intervento di arredo urbano su quasi 7 mila metri quadrati all'uscita della stazione Fnm.

