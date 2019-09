Simona Romanò

Milano rovente. Un'intera estate arrivata ai suoi ultimi giorni - di caldo africano a boccheggiare, cercare refrigerio nelle fontane, bagnarsi la testa sotto le fontanelle.

Non è un'iperbole: nel capoluogo lombardo l'estate 2019 è stata la più torrida dell'ultimo decennio, a pari merito con il 2017; e la seconda più calda degli ultimi 122 anni dopo quella del 2003. Sono i dati dell'Osservatorio Meteorologico Milano Duomo che poi entra nel dettaglio: la temperatura media tra il 1° giugno e il 31 agosto è stata di 26.5 gradi centigradi, superiore di ben 2,4 gradi rispetto alla media. Tre mesi infernali: particolarmente bollente è stato giugno, con i suoi 26.2 gradi di media (+ 3.6 rispetto al dato tipico del periodo). Luglio ha chiuso con una media di 27 gradi contro i 25.3 di riferimento. E anche ad agosto si sudava, giorno e notte, con la temperatura media di 26.2 gradi. Curiosità: il giorno più infuocato è stato il 27 giugno quando la massima ha raggiunto i 37.7 gradi e la minima è scesa soltanto a 27.8°C. Tanto da rendere la nottata un incubo.

Sul fronte delle precipitazioni, invece, la stagione ha chiuso nella media : sono caduti infatti 215.7 millimetri di pioggia. Due le giornate più piovose con violentissimi temporali accompagnati da grandine: il 3 e il 15 luglio quando strade, marciapiedi, sottopassi sono diventate dei veri e propri ruscelli. E settembre è ancora assolato: dopo la massime vicine ai 30 gradi degli ultimi giorni, ieri, è arrivata una perturbazione che ha abbassato le temperature. Ma da giovedì prossimo l'alta pressione si farà nuovamente sentire. Il cambio dell'armadio è quindi da rimandare in quest'estate lunghissima. Che ha messo anche a rischio la salute dei più deboli e non solo.

A lanciare l'allarme è sempre l'Osservatorio del Duomo: gli elevati tassi di umidità ha fatto percepire per tantissimi giorni temperature pari ai 45 gradi, soglia considerata pericolosa per tutti. Non solo per le fasce più deboli, gli anziani e i bambini.

riproduzione riservata ®

Venerdì 20 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA