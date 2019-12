Simona Romanò

Milano imbiancata da una leggera coltre di neve. Poca, ma sufficiente per regalare la giusta atmosfera natalizia. O almeno così dicono le previsioni meteo.

I fiocchi i primi della stagione - si vedranno domani mattina: non saranno copiosi, infatti non si prevedono accumuli al suolo, ma saranno abbastanza per imbiancare gli abeti, le decorazioni, i mercatini che addobbano la città vestita a festa per il Natale grazie al Superchristmas 2019. Poi, la pioggia, che dovrebbe arrivare secondo il meteo già nel pomeriggio, scioglierà tutto. Niente di eccezionale, quindi. Nessuna emergenza, tant'è che non dovrebbero esserci particolari problemi per strade e viabilità, ma le temperature minime si abbasseranno fino ad andare sotto zero. La perturbazione dovrebbe spostarsi in serata per ritornare da lunedì in poi, quando in città sono attese alcune giornata di pioggia abbondante.

Il Comune, sebbene non ci sia l'allerta, ha alzato i livello di guardia nel caso di possibili disagi e gli uomini dell'Amsa sono pronti a intervenire sia in centro che nelle periferie. A preoccupare Palazzo Marino sono le temperature in picchiata che mettono a rischio la vita dei senzatetto. Grande attenzione è rivolta proprio ai clochard, soprattutto dopo la morte, venerdì scorso, di un senzatetto romeno, stroncato dal freddo. Il dramma è che gli irriducibili della vita di strada, che sono circa 200, non accettano aiuto. Da qui, il rinnovato appello del Comune di segnalare al numero unico 02/8844. 7646, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la presenza di persone in difficoltà, magari sconosciute ai servizi sociali.

Giovedì 12 Dicembre 2019, 05:01

