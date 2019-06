Simona Romanò

Milano ha vinto: esplode la gioia. Ieri in piazza Gae Aulenti, sotto il solleone, amministratori e gente comune hanno vissuto la diretta mozzafiato da Losanna.

Almeno in duecento erano in attesa dalle 15 in poi, incuranti del caldo. In prima fila gli assessori di centrodestra della Regione, i colleghi di centrosinistra del Comune, tantissimi giovani e i ragazzi dell'oratorio che, per l'occasione, hanno realizzato coreografie coloratissime. Non importava che la temperatura sfiorasse i 34 gradi. Perché la lunga attesa prima del voto era da vivere insieme. Tutti uniti sotto lo stesso cielo per seguire con le dita incrociate le fasi più salienti della cavalcata olimpica. Poi, l'urlo di gioia, pochi minuti dopo le 18, quando la decisione è stata ufficializzata. Dalla piazza è quindi partito il coro: «Milano, Milano». Gli esponenti di Pirellone e Palazzo Marino si sono abbracciati per la gioia e hanno festeggiato stappando una bottiglia di champagne. Milano ce l'ha fatta. «È stata un po' una rivincita dopo Ema e questo mi sembra importante», ha detto da Losanna il sindaco Giuseppe Sala, esultando al telefono con i suoi uomini. La vicesindaca Anna Scazuzzo è scoppiata in lacrime e ha abbracciato l'assessora al Turismo della Regione Lara Magoni. Anche Magoni confessa emozione e pianto: «Ho tremato come quando ho aperto il cancelletto delle Olimpiadi», ha raccontato l'ex sciatrice. Milano festeggia: sulla facciata del Comune, da ieri sera, è proiettata la scritta «Vittoria». Mentre sul Pirellone compare il logo olimpico accompagnato dal messaggio «La Lombardia vince». E si pensa già ai progetti da realizzare come un nuovo palazzetto dello sport a Santa Giulia, per le stelle dell'hockey su ghiaccio; il nuovo Palalido, appena inaugurato, è invece destinato al pattinaggio di alta velocità; e il Villaggio Olimpico all'ex scalo ferroviario dismesso di Porta Romana.

