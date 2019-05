Simona Romanò

Milano è pronta alla pacifica e festosa invasione degli alpini.

Sono mezzo milione le penne nere attese per la 92esima adunata nazionale dell'Ana (Associazione nazionale alpini) che festeggia un secolo di vita con una tre giorni costellata di appuntamenti: da venerdì a domenica sono in programma incontri, mostre, iniziative. «Cent'anni di coraggioso impegno» è lo slogan. Evento clou è la sfilata di domenica: il corteo di alpini attivi, oppure in congedo, con famiglie e amici, partirà alle 9 da Porta Venezia per concludersi al Castello, attraversando le vie del centro, off limits alle macchine. La scelta di celebrare il centenario a Milano non è casuale, perché è la città legata a filo doppio con gli uomini del bantam, il tradizionale cappello con la penna: infatti, proprio all'ombra della Madonnina, in un ammezzato della Galleria, nacque 100 anni fa l'Ana. A fondarla l'8 luglio 1919 una sessantina di reduci della Grande Guerra e Daniele Crespi il primo presidente.

Sempre grande l'impegno degli alpini a Milano, in prima linea nella riconquista del bosco di Rogoredo e la pulizia del Lambro. «Faremo il possibile in termini organizzativi, logistici e di sicurezza, per coinvolgere Milano nella festa», ha commentato il sindaco Giuseppe Sala.

La kermesse prende il via venerdì alle 10 in piazza Duomo con l'alzabandiera sulle note dell'Inno di Mameli, seguito dalla deposizione di una corona ai caduti in piazza Sant'Ambrogio. Nel pomeriggio, al Parco Sempione, l'inaugurazione della Cittadella degli Alpini con un'esposizione di mezzi ed equipaggiamenti. Alle 18,30 la sfilata da Palazzo Cusani a Palazzo Marino. Sabato, fra i tanti appuntamenti, meteo permettendo, il lancio dei paracadutisti all'Arena Civica alle 12. E domenica il gran finale con il seguitissimo corteo.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA