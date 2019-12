Simona Romanò

Milano apre i monopattini. Da oggi, dopo lo stop di agosto, possono circolare in città nel rispetto delle regole stilate da Palazzo Marino. Con la posa di 130 cartelli - per indicare dove si può monopattinare - parte il periodo di sperimentazione delle pedane. Proseguirà fino luglio 2021 come previsto dal decreto dello «micromobilità elettrica» dello scorso giugno dell'allora ministro Toninelli. «Verificheremo l'andamento con attenzione, perché i monopattini, al pari delle bici, contribuiscono a migliorare la qualità della mobilità urbana», dichiara l'assessore alla Mobilità Marco Granelli. Poi, il monito: «Chi li usa deve farlo con prudenza, perché non sono giocattoli. Le strade sono di tutti, i marciapiede dei pedoni. Per questo siamo stati chiari nel definire gli ambiti dove possono circolare al fine di garantire la sicurezza».

REGOLE DI CIRCOLAZIONE I monopattini possono viaggiare (pena la multa) nelle aree pedonali ad una velocità massima di 6 chilometri all'ora; nelle ciclabili, nei percorsi ciclo-pedonali e nelle Zone 30 (fino a 20 chilometri all'ora). Ci sono però delle eccezioni che riguardano alcune strade con il fondo pericoloso, come il pavè, dove sono stati messi 80 cartelli di divieto di circolazione.

PARCHEGGIO Nella Cerchia dei Navigli devono obbligatoriamente essere parcheggiati negli stalli di sosta per le bici, che sono oltre 4.300 (oltre 32mila in tutta Milano); nel resto della città anche a lato strada.

DIVIETI E OBBLIGHI Vietato condurre un passeggero e circolare sui marciapiedi. Obbligo di patentino o la maggiore età per il conducente.

SHARING Il debutto di 2.250 monopattini in condivisione è imminente. Così come bici, auto e scooter anche le pedane elettriche potranno essere noleggiate attraverso le app. Palazzo Marino ha selezionato le tre aziende che le metteranno a disposizione (ognuna con una flotta di 750 mezzi): la berlinese Wind Mobility, i veronesi di Bit Mobility e la divisione italiana della statunitense Helbiz. In realtà avevano già iniziato a moltiplicarsi la scorsa estate in modo selvaggio, tanto da costringere l'amministrazione, ad agosto, ad inviare una diffida agli operatori che avevano anticipato i tempi. Ora, invece, si parte sul serio.

Lunedì 9 Dicembre 2019, 05:01

