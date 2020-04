Simona Romanò

Milano aiuta le famiglie, al tempo dell'emergenza covid-19, anche con i buoni spesa: fino a ieri erano oltre 25mila le domande inoltrate. Tantissime. Destinate ad aumentare, perché c'è tempo fino a domani, alle 13, per fare richiesta (già prorogata rispetto all'iniziale deadline del 13 aprile) dei buoni utili per l'acquisto di generi alimentari nei punti vendita convenzionati: 150 euro al mese per 2 mesi per una famiglia di tre componenti e 350 euro al mese per 2 mesi per i nuclei più numerosi. È sufficiente compilare un modulo on line, sul sito del Comune, oppure chiamare 020202.

REQUISITI Non tutti i milanesi ne hanno diritto, ma le famiglie monoreddito o prive di reddito, che vivono in affitto o pagano il mutuo per la prima casa, con una disponibilità sul conto corrente non superiore a 5mila euro al 31 marzo 2020; che hanno un reddito complessivo inferiore a 20mila euro; o sotto ai 40mila se hanno perso il lavoro a causa dell'emergenza sanitaria. Avranno la precedenza i nuclei con minori, disabili, o anziani over 65 a carico; inoltre non devono beneficiare del reddito di cittadinanza o di altri contributi comunali.

GRADUATORIA Da giovedì il Comune provvederà, nel più breve tempo possibile, all'analisi delle richieste con la verifica dei requisiti. Quindi, stilerà a giorni una graduatoria di priorità, distribuendo poi il bonus fino all'esaurimento del budget disponibile pari a 5 milioni 848mila euro. L'amministrazione ha già sottolineato che «non esclude, visto il successo dell'iniziativa, la possibilità di ulteriori finanziamenti».

EROGAZIONE I cittadini non ricevono direttamente il denaro ma potranno scegliere tra diverse modalità. Satispay, che permette di attivare un vero e proprio borsellino sul proprio smartphone. Come? Scaricando l'applicazione e iscrivendosi alla piattaforma con numero di telefono e l'Iban bancario. Il buono sarà caricato immediatamente sull'app e una volta nel negozio i milanesi dovranno digitare l'importo dovuto che sarà inviato al destinatario. Oppure l'uso di carta prepagata emessa da Soldo, utilizzabile sul circuito Mastercard, ma solo nei punti vendita che aderiscono all'iniziativa solidale di Palazzo Marino.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 05:01

