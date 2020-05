Simona Romanò

Milano accelera sui test sierologici rapidi. Da ieri, infatti, gli autisti Atm dei mezzi di superficie, esclusivamente su base volontaria, possono sottoporsi all'esame per verificare la presenza degli anticorpi o meno nel sangue, sviluppati se hanno contratto il covid-19 in passato, oppure se l'infezione è in corso. Sono realizzati dal Comune in collaborazione con l'infettivologo Massimo Galli, nella sua duplice veste di docente di Malattie infettive dell'Università Statale e di primario del Sacco. «Avevo annunciato qualche giorno fa che saremmo partiti con una sperimentazione sui test sierologici, la dedichiamo a una parte di dipendenti Atm», dichiara il sindaco Giuseppe Sala nel suo quotidiano video via social, ieri in diretta alla centrale operativa di Atm. Una sorta di primo iniziale screening dei lavoratori del trasporto pubblico. Galli spiega poi che «si tratta di un vero e proprio studio, perché si fanno i test rapidi, immediatamente si ha l'esito e i soggetti positivi faranno il tampone, sempre su base volontaria, o il prelievo venoso».

Il dibattito sulla validità di questi test si riaccende. Galli li difende: «Francamente - sottolinea visto quello che siamo riusciti a capire nei nostri laboratori, li ritengo utili per lo scopo che ci prefiggiamo». Per Sala non significa smarcarsi dalla Regione (che non ha ancora regolamentato l'uso dei test e si è dimostrata più volte restia), ma «è giusto che la gente torni al lavoro, mettendola nelle condizioni di sufficiente tranquillità». Quando il campione di autisti avrà una dimensione significativa, l'Università renderà noti i risultati. Quindi, la percentuale di soggetti con gli anticorpi, potenzialmente immuni al virus. Intanto, il sindaco continua a chiedere alla Regione di «fare chiarezza». Ovvero decidere «a che categoria di cittadini sarà concesso di fare i tamponi e a quale, invece, sarà permesso di sottoporsi ai test sierologici».

