Simona Romanò

Mezzi pubblici nel mirino di vandali e balordi. «Martedì sera, intorno alle 20, a bordo di un tram della linea 14, arrivato al capolinea in via Lorenteggio, è stato dato fuoco al distributore del gel disinfettante e le fiamme hanno danneggiato parte della vettura». A dare la notizia sono stati gli autisti sul profilo Facebook «Tranvieri Milano», dove hanno postato anche la foto di quanto accaduto. L'autista, in attesa di ripartire, si è accorto del fumo ed è riuscito a spegnere con l'estintore il principio d'incendio: è stato costretto ad indossare anche la maschera antigas perché il rogo si stava propagando con velocità, bruciando alcuni sedili.

«La mamma degli idioti è sempre incinta», aggiungono i tranvieri, perché «è stato un gesto che avrebbe potuto anche creare conseguenze più gravi se non fosse stato per il pronto intervento del dipendente Atm». Gli autori potrebbero essere alcuni ragazzini che poi, in gruppo, sono scappati. Sono ancora in corso gli accertamenti ed Atm fa sapere che «ha deciso di presentare denuncia all'autorità giudiziaria». «Mezzi sempre più terra di nessuno», attacca l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo che, dopo aver denunciato sulle pagine di Leggo, «cinque gravi aggressioni ai danni degli autisti, da metà giugno a fine settembre», segnala un altro episodio: «In piazza 24 Maggio spiega - martedì, alle 22,30, un tranviere e un controllore sono stati presi a calci e pugni da alcuni soggetti visibilmente alterati». «È ora di dire basta conclude attraverso controlli mirati da parte dei vigili del Nucleo tutela trasporto pubblico».

Giovedì 1 Ottobre 2020

