Mercati al coperto, prima chiusi e poi riaperti. Dietrofront della Lombardia che ha accolto, ieri sera, l'appello da più fronti, dopo l'ordinanza regionale di domenica per un'ulteriore stretta sui provvedimenti anti-contagio da Covid-19.

L'idea iniziale del Pirellone era di bloccare anche i mercati coperti, mentre quelli settimanali sono sospesi già da due settimane. Poi, il passo indietro: quindi, i mercati al coperti terranno da oggi (dopo la chiusura di lunedì) le serrande alzate alle medesime condizioni che valgono per i supermercati. Cosi da garantire i generi alimentari agli abitanti del quartiere senza che debbano riversarsi nei supermercati della grande distribuzione già molto affollati, con code di anche un'ora. La clientela è varia, ma si tratta soprattutto di anziani e persone che non possiedono un'auto e preferiscono non spostarsi dalla propria zona. «Era una scelta sbagliata», dichiara il sindaco Giuseppe Sala, che per primo aveva chiesto a Regione di tornare sui propri passi. «Perché prosegue - sono importanti per tanta parte della nostra popolazione, che si reca in questi punti commerciali per fare provviste. Non creano problemi, visto che adottano gli stessi sistemi e metodi di sicurezza dei supermercati». «Ad esempio spiega - a tutti i clienti si controlla la febbre prima che entrino». Come conferma anche il presidente di Coldiretti Ettore Prandini. Ed è rispettato anche il distanziamento di almeno un metro fra commessi e clienti. Il principio della Regione era che «stiamo vivendo la settimana cruciale per contrastare il virus, in cui bisogna stringere ancora di più». Ma non sui negozietti di vicinato. Soddisfatta Confcommercio. Per i negozianti non è una questione di fare affari o meno in questi momenti di emergenza coronavirus. «Sarebbe stato un danno molto grave per i milanesi commenta Sergio Monfrini, presidente di Assofood e storico panettiere al mercato Morsenchio - i mercati comunali coperti in queste giornate delicate sono davvero vicini alle fasce più deboli della popolazione, svolgendo nei quartieri un ruolo prima di tutto sociale con un servizio essenziale di prossimità». «Penso aggiunge infine - alla realtà che conosco del quartiere Morsenchio senza un supermercato. E la sola consegna a domicilio, pur molto importante, non è certo sufficiente a far fronte a tutte le esigenze».

