Maxi truffa sul reddito di cittadinanza. Quasi 20 milioni di euro di reddito di cittadinanza sono riusciti a incassare, ma sarebbero arrivati a lucrarne addirittura 60 milioni se non fossero stati fermati dalla Procura di Milano e dalla Guardia di Finanza di Cremona e Novara. Sono 16 gli arrestati su richiesta del pm Paolo Storari per truffa aggravata ai danni dello Stato, associazione a delinquere ed estorsione. I truffatori in un video su TikTok sono arrivati al punto di mostrare l'incasso illecito, gettando sul tavolo centinaia di banconote e sventolando pacchi di contanti a ritmo di musica.

BLITZ. Il blitz delle fiamme gialle, in realtà, si inserisce in un'indagine ben più ampia che coinvolge 9mila persone con parecchie decine di perquisizioni condotte, la notte scorsa, nelle province di Cremona, Lodi, Brescia, Pavia, Milano, Andria, Barletta e Agrigento.

TRUFFA SUSSIDI. Stavolta la truffa è diversa dal solito, perché non si basa sui furbetti che fingono di averne diritto, possedendo invece magari barche e auto di lusso, ma è strutturata seguendo una modalità studiata a tavolino da una banda di romeni, in tandem con alcuni italiani. Gli arrestati si recavano nei Caf abilitati alle pratiche per il sussidi r presentavano le richieste e i codici fiscali di 9mila romeni, che non dei avevano mai messo piede in Italia. Il responsabile dell'ufficio faceva finta di niente, intascandosi il compenso di 10 euro riconosciuto dall'Inps per ogni pratica, oppure se si ribellava diventava oggetto di minacce ed estorsioni. Inviate le richieste, altri complici si recavano alle Poste per ritirare le card su cui venivano erogati i fondi.

INTERCETTAZIONI. Gli indagati commentavano i buchi nel sistema: «Sti cogl.. dell'Inps hanno accettato le domande». Tanti i casi più eclatanti, come quello di un soggetto che «all'atto della presentazione della domanda risultava gravato da provvedimento di cattura». Oppure quello di una donna «deceduta, vittima di omicidio nel settembre 2013».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 05:01

