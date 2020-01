Simona Romanò

Lo smog è alle stelle, i diesel sono costretti in garage, i caloriferi vanno usati con moderazione per il divieto del protocollo Aria di non superare i 19 gradi. «Siamo in emergenza - ha detto nero su bianco l'assessore alla Mobilità Marco Granelli - la situazione del pm10 è allarmante». Eppure moltissimi negozi - piccole botteghe escluse - hanno gli ingressi sempre aperti con un innegabile dispersione di calore: una strategia per acchiappare i clienti. E si riaccende puntuale la polemica che da anni accompagna ogni inverno.

Porte spalancate in tutte le vie dello shopping, da corso Buenos Aires a Vittorio Emanuele, da corso Vercelli a via Dante. E il riscaldamento al massimo per mantenere all'interno temperature quasi tropicali. Un paradosso che domani sarà al centro di un vertice in Comune con sindaco, assessori e tecnici. Valuteranno la questione, l'impatto sullo smog e abbozzeranno le proposte per i commercianti, perché «tutti devono fare la propria parte» in tempo di emergenza. Sono categorici i Verdi, guidati dal consigliere ambientalista dem Carlo Monguzzi: «Subito un'ordinanza per obbligare tutti i negozi a chiudere le porte. Diamo il buon esempio».

Ribatte alla critica il presidente di Rete associativa vie di Confcommercio Gabriel Meghnagi: «Siamo i primi a voler combattere lo smog, ma anche a cercare un accordo, perché le porte aperte garantiscono il 30% in più di clientela - spiega - a dicembre, in un incontro in Comune, abbiamo concluso che le lame d'aria sono il giusto compromesso: i soffioni caldi all'ingresso riducono, secondo gli esperti, del 50% l'uscita del calore anche con le porte aperte». Il 90% dei negozi ne è già dotato e gli altri, superiori agli 80 metri quadrati, saranno invitati ad attrezzarsi in tempi stretti. Comune e commercianti si rivedranno.

Intanto, gli ambientalisti ingaggiano la battaglia. «Non dobbiamo ridurre lo spreco, ma eliminarlo», attacca Monguzzi. Il Consiglio comunale aveva già approvato una mozione per convincere la Regione a inserire le «porte chiuse» tra le misure anti-smog. Il Pirellone non ha risposto, quindi un'ordinanza potrebbe essere attaccabile a suon di ricorsi.

riproduzione riservata ®

Giovedì 16 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA