Simona Romanò

Le anime green si coalizzano con il sindaco Giuseppe Sala. Infatti, anche i Verdi lo sosteranno nella corsa alle comunali. Carlo Monguzzi, storica anima ambientalista del consiglio comunale, ex Verde, dal 2009 in quota ai democratici, presidente della commissione Mobilità, Trasporti, Politiche Ambientali in Comune, tra i fondatori di Legambiente, cosa occorre a Milano per un cambiamento green?

«Ho tifato per l'accordo con i Verdi. Perché sono convinto che, per noi ecologisti, sia fondamentale portare avanti le nostre battaglie nelle sedi istituzionali: è necessario un forte movimento ambientalista in consiglio comunale per remare tutti nella stessa direzione e spingere la coalizione di centrosinistra a intraprendere strade più coraggiose rispetto a quelle finora percorse».

Non è soddisfatto di quanto finora realizzato sul fronte delle politiche ambientali a Milano?

«Credo che ci sia ancora una distanza da colmare fra le promesse e i progetti portati a termine. Riassumerei così: Milano ha fatto moltissimo in questi anni, ma quando si parla di ambiente nulla è mai sufficiente. Bisogna martellare, perché non si può scegliere di intraprendere solo le battaglie facili».

Cosa intende?

«Che le battaglie ecologiste sono spesso impopolari, ma c'è di mezzo la salute dei cittadini. Io sono un rompiscatole, a volte mi hanno definito la spina nel fianco di Sala, perché voglio che le promesse sul verde siano mantenute. Alla fine, con caparbietà, raggiungo dei risultati, anche se sono ancora insufficienti. Nel secondo mandato di Sala deve partire la vera rivoluzione».

I punti, secondo lei, da cui iniziare?

«Primo. Fare di tutto per incentivare gli interventi di coibentazione degli edifici: si deve mettere il cappotto agli immobili per evitare la dispersione di calore, così lo stabile risparmia l'80% di riscaldamento, con vantaggi, non solo sul fronte smog, ma anche economici».

Secondo?

«Giardini e pannelli solari sui tetti».

Terzo?

«Intervenire su Area B e Area C. Cancelliamo innanzitutto tutte le deroghe di Area B: i diesel devono rimanere in garage senza se e senza ma. Area C, invece, va rafforzata, ampliando i confini o aumentando il ticket, perché non funziona più. Tant'è che gli accessi, già prima della pandemia, erano aumentati».

Quarto?

«Ancora più alberi: ben vengano nei parchi periferici, ma anche nel centro di Milano dov'è c'è l'isola di calore urbana, tra asfalto e caseggiati».

Alcuni punti da lei citati sono davvero impopolari.

«E allora? Si deve combattere lo smog e non fare carosello».

Non teme l'impopolarità. Come si vede nei panni di assessore all'Ambiente, carica che peraltro ha già ricoperto in Regione?

«Sarei il terrore dello smog».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 05:01

