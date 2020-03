Simona Romanò

Le ambulanze hanno trasportato, ieri mattina, i primi tre pazienti Covid-19 da intubare nel nuovo reparto di terapia intensiva, costruito a tempo di record dall'ospedale San Raffaele. È stato realizzato in poco più di duecento ore, oltre a due giornate di allestimento, grazie alla campagna di raccolti fondi lanciata dall'influencer e imprenditrice Chiara Ferragni con il marito Fedez: la coppia ha racimolato oltre quattro milioni di euro in meno di due settimane.

Il neonato reparto servirà ad alleggerire un po' il carico dello stesso San Raffaele e degli altri ospedali di Milano, ormai allo stremo per l'emergenza coronavirus. La tensostruttura è complessivamente dotata di 14 posti letto. A breve si affiancherà, poco distante, un'altra tensostruttura già in via di creazione con altri 10 letti. È una corsa contro il tempo per poter garantire a tutte i malati l'assistenza necessaria. A curare i pazienti saranno le équipe di intensivi e infermieri dell'ospedale fondato da don Verzè, guidate dai primari Alberto Zangrillo e Luigi Beretta. «Grazie ad una squadra di operai che ha lavorato incessantemente giorno e notte. Grazie alle oltre 200mila donazioni di tutti voi», ha scritto su Instagram la Ferragni.

L'assessore al Welfare Giulio Gallera, che ieri ha brevemente effettuato un sopralluogo nel nuovo reparto per poi fare spazio ai sanitari, ha annunciato una delibera regionale per cui «anche le cliniche private di Milano mettono a disposizione i loro posti letto, compresi quelli di terapia intensiva». «Quindi - ha proseguito non c'è più nessuna distinzione tra le strutture private accreditare che stanno danno il loro contributo e in questo momento sono una risorsa per la Regione». Un messaggio importante. «Per noi è una risposta vitale per offrire ai nostri concittadini una speranza in più nella battaglia contro il coronavirus», ha terminato l'assessore. I 14 letti del San Raffaele portano a quota 50 i posti dell'Istituto Nazionale dei Tumori in una fase di grande saturazione degli ospedali.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Marzo 2020, 05:01

