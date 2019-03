Simona Romanò

La tregua è durata poco. L'atteso derby Milan-Inter, che si gioca domenica alle 20.30, è a rischio caos viabilistico perché i vigili non ci saranno a dirigere il traffico: gli agenti, infatti, disertano prima la stracittadina calcistica, poi la Stramilano del 24 marzo.

Non si ferma dunque la battaglia dei ghisa contro l'introduzione del badge per la rilevazione delle presenze che manda in pensione la vecchia spunta manuale, ovvero l'appello fatto dal dirigente di grado superiore. Una tradizione, vecchia di 158 anni, che non vogliono abbandonare. Da qui, la ferita insanabile con il Comune e la raffica di agitazioni. Il Sulpm, promotore della lotta contro il cartellino elettronico, ha indetto un'assemblea sindacale no stop, per tutti i turni degli agenti, in pratica dalle 14 alle 24. Orari appositamente scelti, visto che si disputerà, appunto, il derby che, come sempre, farà registrare il tutto esaurito e quindi a San Siro sono attese 80mila persone. Ciò creerà disagi alla circolazione intorno lo stadio e a smistare il traffico dovranno essere dirottati carabinieri e poliziotti, risorse preziose per altre attività di ordine pubblico. Non è la prima volta che la polizia locale manifesta in occasione della stracittadina: è già accaduto nel novembre del 2014 e allora è stato un caos sulle strade. Domenica potrebbe essere lo stesso, a meno che il Comune, che ne ha facoltà, faccia slittare l'assemblea. La decisione in queste ore. Daniele Vincini, segretario del Sulpm, va all'attacco: «Non c'è nessuna apertura dall'amministrazione. Noi andiamo avanti per difendere il nostro lavoro, perché il badge sta portando alla paralisi operativa del corpo». Attivo ai comandi di Zona 3, Zona 8, all'ufficio personale di piazza Beccaria e alla centrale operativa, da mercoledì è stato esteso anche ai nuclei speciali e poi via via coinvolgerà tutti i comandi. Dopo l'agitazione di domenica, la battaglia prosegue con lo sciopero indetto il 24 marzo, giorno della Stramilano. E si annunciano altre iniziative per la Milano City Marathon del 7 aprile.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA