Simona Romanò

La svolta elettrica dell'auto è iniziata sulle strade di Milano. Perché le macchine green piacciono molto ai milanesi. Il successo è certificato dai numeri dell'edizione 2021 dell'annuario statistico dell'Aci: in città e in Lombardia sono triplicate, in un anno, le immatricolazioni di auto elettriche, non inquinanti Infatti, si è passati dalle neanche duemila nel 2019 (esattamente 1.947), alle oltre seimila del 2020 (6.394), di cui 2.325 in provincia di Milano, mentre un anno prima la flotta eco-sostenibile si era fermata a 842 mezzi. Un boom auspicato, ma forse inatteso. «L'aumento è la conseguenza degli ecoincentivi del governo ma anche il segnale dell'attenzione che gli automobilisti pongono responsabilmente alla sostenibilità ambientale e climatica», spiega il presidente di Automobile Club Milano, Geronimo La Russa.

VENDITE In un mercato che, causa Covid, ha toccato il livello più basso degli ultimi vent'anni, l'auto tradizionale resta comunque quella preferita. A farla da padrone, infatti, sono sempre quelle alimentate a benzina con 43.840 nuove iscrizioni a Milano e provincia, a cui si aggiungono le 16.806 diesel. Le ibride/benzina, invece, immatricolate nel 2020, sono state 16.065; le ibride/gasolio 1.382; le vetture benzina/gpl 4.106; quelle a benzina/metano 35 e, infine, quelle alimentate a gpl 197.

AGEVOLAZIONI Milano è il paradiso per chi guida un'elettrica, innanzitutto per il bonus comunale erogato nel 2020, che poteva essere sommato con quello statale. Poi, le agevolazioni sul territorio: si entra in Area B sempre, anche nelle giornate di blocco totale. Idem in Area C, che è gratis. È gratuito anche il parcheggio sulle strisce blu, richiedendo ai vigili l'apposito contrassegno. E non si paga il bollo, perché in Lombardia l'esenzione è del 100%.

RICARICHE Attualmente la rete di ricariche è composta da 40 colonne e 28 isole digitali per un totale di circa 300 punti. Ai quali se ne aggiungeranno a breve altri 170. L'obiettivo di Palazzo Marino è di «arrivare a mille nel 2021». Come aumentarli? «Il Regolamento per l'aria, approvato dal consiglio comunale - spiega l'assessore alla Mobilità Marco Granelli - sancisce l'obbligo per ogni benzinaio, entro il 1° gennaio 2022, di garantire almeno una colonnina». E in caso di impossibilità tecnica la colonna deve essere realizzata in un'area pubblica entro il 1° gennaio 2023.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Giugno 2021, 05:01

