Simona Romanò

La prima campanella è suonata da 48 ore (per nidi e materne, invece, da 9 giorni) e il sistema sanitario deve già fare i conti con i primi alunni Covid.

ALLARME SANITARIO L'Ats della Città Metropolitana ha raccolto nel Milanese le segnalazioni, inviate dai referenti Covid, di «quattro studenti con tamponi positivi al coronavirus»: «uno in una scuola primaria, uno in una scuola dell'infanzia, un altro in un nido e, l'ultimo, in un nido con la materna annessa». Seguendo il protocollo anti-contagio è scattato l'isolamento delle classi frequentate dai piccoli: lezioni sospese e tutti i compagni rimarranno a casa per i prossimi 14 giorni. Nel nido, inoltre, è sottoposta a quarantena preventiva anche l'educatrice.

«Si tratta di quattro bambini che due giorni prima dell'esecuzione del tampone, poi risultato positivo, hanno frequentato le rispettive scuole», precisa Marino Faccini, responsabile della struttura profilassi malattie infettive dell'Ats. «Qualche caso è scontato che emerga nel corso dell'anno aggiunge perché gli studenti, da zero a 18 anni, che ruotano intorno all'Ats Città Metropolitana di Milano sono circa 500mila. L'importante è evitare che il contagio si diffonda nell'intera scuola ed è ciò che stiamo facendo seguendo il protocollo anti-Covid». Che prevede distanziamenti, mascherine, addio ai momenti di socialità come l'intervallo, pranzo in refettorio solo se c'è la distanza di sicurezza. «La macchina sta funzionando prosegue Faccini infatti i primi quattro casi sono stati identificati tempestivamente. Con un'azione rapida di tracciamento dei contatti conteniamo la diffusione del virus nelle nostre aule». Intanto, i plessi dei bambini positivi saranno sorvegliati speciali nei prossimi giorni, sebbene siano state adottate tutte le misure di prevenzione. E non c'è stata «nessuna occasione di convivenza e socializzazione collettiva», dicono dall'Ats.

CATTEDRE SCOPERTE Non sole difficoltà legate al virus. Lezioni che saltano e ore buche sono all'ordine del giorno perché, «in Lombardia, sono ancora da coprire 15mila cattedre». Lo ha riferito la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale Augusta Celada, spiegando che ad essere latitanti sono soprattutto i docenti del sostegno: «Da assegnare 230 posti alla scuola dell'infanzia, 2000 alla primaria, 2700 alle medie e 1036 alle superiori». Alla difficoltà sull'organico si potrà ovviare con le supplenza. Tuttavia, è una strada «che richiede almeno quindicina di giorni abbondanti». Lo scenario è critico a Milano. Secondo la Cisl Scuola, «va peggio alle medie, dove i posti di ruolo mancanti sono 2.184, di cui 906 di sostegno; alle superiori le cattedre vacanti sono 1.795 (380 di sostegno), alle elementari 994 (696 di sostegno) e alle materne 133 (83 di sostegno)».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA