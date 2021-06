Simona Romanò

La polizia è arrivata quasi all'alba per sgombrare, ieri, il centro sociale che occupava abusivamente, da quasi tre anni, lo stabile di via Iglesias 27, tra Gorla e Cimiano. Si parla di una trentina di persone che sono state allontanate dagli agenti: uomini, donne e bambini tutte appartenenti a famiglie indigenti delle rete di antagonisti Noi ci siamo. Non sono mancati momenti di tensione, quando, in mattinata, dopo un tam tam sui social, si è formato un piccolo presidio di protesta, animato anche da una decina di militanti dei centri sociali. Alla fine, gli occupanti hanno desistito.

La storia dello stabile: si tratta di un edificio dismesso di proprietà della Erfol, che è stato occupato da luglio 2018. Nel luglio del 2019 un tecnico della compagnia elettrica che si era recato sul posto per staccare la luce era stato minacciato e non avevo potuto effettuare l'intervento. Da allora, decine di segnalazione dal Municipio 2 con il suo presidente Samuele Piscina, in quota Lega: «È il primo segnale di svolta contro le occupazioni abusive nella nostra zona, dopo anni di silente accondiscendenza del sindaco Sala nei confronti degli antagonisti». «Adesso - prosegue Stefano Bolognini, commissario provinciale della Lega - anche l'amministrazione comunale faccia la sua parte e attivi lo sgombero dei troppi centri sociali che in questi anni ha tollerato e che occupano spazi pubblici. Da Macao al Torchiera. Sono tutti luoghi che devono essere riqualificati e riconsegnati ai cittadini e che possono diventare biblioteche di quartiere, centri di aggregazione giovanile, spazi culturali. Tutte soluzioni impossibili da praticare se si lascia che i collettivi facciano il bello e il cattivo tempo».

