Simona Romanò

«La maggioranza che governa la Lombardia è a prova di Covid. Si prosegue con questa squadra, perché non ci sono state inadempienze da giustificare un rimpasto». Massimiliano Salini, coordinatore regionale di Forza Italia, europarlamentare, rispedisce al mittente le richieste di un cambio di poltrone.

Cosa pensa di un tagliando alla giunta regionale?

«Nessun tagliando finalizzato a rimpasti, perché solo un pazzo potrebbe immaginare, in un momento così drammatico per la Lombardia, un rimaneggiamento della giunta. Nel vertice di venerdì abbiamo fatto una verifica generale di quanto fatto e di quanto si deve fare».

Quindi?

«Abbiamo prescritto un'iniezione di forza alla giunta, che sta affrontando i virus nella regione strategica d'Italia, oggi Zona rossa».

Nel mirino della Lega c'è l'assessore alla Sanità, il forzista Giulio Gallera.

«Io pagelline non ne ho viste. Abbiamo affrontato tanto il tema della Sanità, quanto quello, altrettanto scottante in era Covid, dei Trasporti in mano a Claudia Terzi, Lega; o del Bilancio con Aria: la centrale acquisti della Regione, che si è occupata anche dell'approvvigionamento dell'antinfluenzale, fa capo al leghista Davide Caparini e non a Gallera».

Una stoccata alla Lega?

«No, ma nessuna caccia ai colpevoli. Perché nessuno si deve nascondere dietro a un dito».

Cosa intende?

«È confermata la fiducia al presidente Fontana e a tutta la giunta. Però ammettiamo degli inciampi, perché l'amministrazione regionale, fatta da giunta e oltre tremila dipendenti, non era pronta a gestire una pandemia: tutti i sistemi sanitari europei, del resto, non erano più tarati sulle malattie infettive».

Ora non è più concesso sbagliare.

«Lo so. Ci ricalibriamo per dare risposte migliori ai cittadini: anche l'antinfluenzale, per fortuna, adesso c'è. Tutti, dal Governo alle Regioni, abbiamo fallito».

Perché?

«In estate pensavamo allo scampato pericolo e non abbiamo lavorato a riorganizzazione i tempi delle città per evitare, per esempio, l'affollamento dei trasporti nelle ore di punta, causa di contagio. Risultato: abbiamo richiuso».

E la nomina di un supercommissario alla Sanità?

«Lo escludo, le competenze in Regione ci sono. Dobbiamo invece migliorare la collaborazione fra gli assessorati, affinché la macchina organizzativa sappia reagire in maniera unita su tutti i fronti minati dal Covid: dagli interventi sanitari per curare i pazienti a quelli economici anti-crisi».



Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Novembre 2020, 05:01

