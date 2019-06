Simona Romanò

La comunità omossesuale domani in marcia per i diritti al motto di #LaPrimaVoltaFuRivolta. Il gran finale della settimana dell'orgoglio Lgbtq + (lesbiche, gay, bisessuali, transgender), patrocinata da Palazzo Marino, ha il suo culmine con il Gay Pride: la tradizionale parata con i carri che quest'anno ricorda la rivolta di Stonewall del 28 giugno 1969 a New York dalla quale nacque il movimento di liberazione omosessuale.

Il corteo, previsioni di oltre 100mila persone, partirà alle 16 da piazza Duca d'Aosta per poi attraversare il cuore della città tra via Vitruvio, via Pergolesi e corso Buenos Aires che da viale Tunisia sarà off limits per macchine e moto. La sfilata arcobaleno terminerà a Porta Venezia dove sarà allestito un palco per lo spettacolo finale presentato dagli attori comici Debora Villa e Daniele Gattano. Qui, si alterneranno discorsi e momenti di puro show. Sarà Baby K la prima delle tre star protagoniste. A seguire, le cantautrice Levante e Bianca Atzei. Intanto, piovono le adesioni di personaggi noti, tra questi, Arisa che ha inviato un video Viva i diritti e viva l'amore. Sul fronte politico, il pride come sempre divide. Non ci sarà per impegni pregressi il sindaco Giuseppe Sala, ma da ieri sera Palazzo Marino «vicino ai diritti di tutti, è illuminato con i colori della bandiera arcobaleno», come ha ricordato l'assessore al Welfare Pierfrancesco Majorino. La Regione si è astenuta dal patrocinio «per il ritardo della presentazione della domanda da parte degli organizzatori dell'evento». Grillini presenti alla sfilata con i consiglieri regionali e comunali su un carro.

Alla marcia multicolor, stravagante e provocatoria, parteciperanno anche famiglie tradizionali, sindacati, associazioni come Amnesty International, e vip della cultura e dello spettacolo. Per garantire la sicurezza gli organizzatori hanno arruolato gli steward. Mentre il Comune ha firmato l'ordinanza per proibire ai locali della zona la vendita d'asporto di superalcolici e di bevande in lattina e bottiglie di vetro; e i vigili saranno impegnati a contrastare i venditori irregolari di alcol.

Venerdì 28 Giugno 2019

