Simona Romanò

«La città deve vivere di più all'aperto e in sicurezza. Ci viene in aiuto la bella stagione, approfittiamone». L'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran parla di come Milano cambia volto e i milanesi le proprie abitudini. E così, ai mezzi pubblici, che possono trasportare solo il 25 per cento dei vecchi passeggeri, è preferita la bici per pedalare sotto il sole. Mentre per una cena fuoricasa i cittadini apprezzano i dehors.

Assessore, possiamo chiamarla la rivoluzione Milano per convivere meglio con il virus?

«Certamente. Il distanziamento anti-Covid ci costringe a ripensare l'uso degli spazi pubblici. Dalle strade alle piazze, dai marciapiedi ai giardini. È la via giusta che, insieme a Milano, tante città europee, come Parigi, Londra e Madrid, stanno prendendo».

Bar e ristoranti si stanno allargando con i tavolini all'aperto?

«È scattata la corsa ai nuovi spazi, che compariranno a macchia di leopardo nelle prossime ore: sono già oltre 1300 le richieste in Comune in sei giorni. I tavoli all'aperto, grazie a una delibera ad hoc, si moltiplicano senza dover pagare la tassa di occupazione del suolo fino al 31 ottobre: così da compensare, almeno in parte, la riduzione dei posti all'interno. Possono rimanere aperti fino le 23, mezzanotte e mezza nel weekend».

State visionando le pratiche?

«Con grande velocità, come promesso, diamo i permessi: i primi sono stati già concessi mercoledì».

Immaginavate il boom di domande?

«Sì. Ed è un bene, perché i dehors sono piacevoli e sicuri per un aperitivo, mangiare un pizza. Approveremo, sempre con giudizio, il maggior numero di richieste, perché è un'estate anomala in cui bisogna snellire la burocrazia. Per poi correggere al bisogno».

Da quali zone arrivano le richieste?

«Da tutti i quartieri.Ovvio che molte sono dei locali della movida. Ma emergono anche proposte interessanti dai piccoli negozi».

Per esempio?

«Una libreria in via Kramer ha pensato a un'esposizione esterna di libri. Alcune edicole vorrebbero allestire tavoli e sedie nelle immediate vicinanze per creare delle sale lettura a cielo aperto. E poi ci sono idee affascinanti che coinvolgono intere vie, come Pier della Francesca».

Racconti.

«Qui i negozianti ragionano sulla pedonalizzazione serale. Potrebbe essere la prima di tante altre in vista dell'estate. Sono convinto della necessità di sperimentare nuove formule di viabilità, perché il virus ci spinge ad una visione diversa di Milano. Ecco perché abbiamo puntato anche sulle piste ciclabili, veloci da realizzare per facilitare gli spostamento in bici».

Sono piovute polemiche proprio sulle ciclabili

«Solo nel tratto di corso Buenos Aires. Ora abbiamo apportato degli accorgimenti, fra cui i tempi semaforici, che hanno risolto il nodo del traffico. E i cinquemila ciclisti, che da San Babila a Lima percorrono la ciclabile ogni giorno, possono pedalare senza fare lo slalom fra le auto. In questo momento difficile della ripartenza è opportuno che tutti facciano la propria parte, senza polemiche. Anch'io voglio contribuire».

Come?

«Mercoledì ho compiuto 40 anni e approfitto dell'occasione per chiedere una piccola donazione, tramite la mia pagina facebook, per regalare panchine a Milano. Perché sono il simbolo della socialità che dobbiamo ritrovare. Sono davvero felice, perché a oggi possiamo acquistarne già undici da 200 euro l'una».

Dove poserà le prime?

«Davanti a una scuola per creare un angolo per bambini, genitori e nonni».

