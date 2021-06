Simona Romanò

La chiusura estiva delle scuole e l'inizio delle vacanze per gli studenti segna il ritorno delle misure anti-traffico e anti-inquinamento dopo la lunga tregua causa Covid. Da mercoledì 9 giugno torna in funzione Area B, la Zona a traffico limitato off limits ai diesel più inquinanti (Euro 0, 1, 2, 3); Area C, che ora è in funzione in formato light dalle 10, sarà ricalibrata ai vecchi orari, con le telecamere accese dalle 7,30 alle 19,30. Si ritorna poi a pagare le strisce blu della sosta, con l'utilizzo delle gialle solo per i residenti. Ed è ripristinato il blocco della circolazione della Regione ai mezzi a benzina Euro 0 e 1, dalle 7,30 alle 19,30, da lunedì a venerdì.

TRAFFICO La decisione è stata presa dal Palazzo Marino in accordo con la prefettura per contrastare lo smog perché, dicono dal Comune, «dall'ingresso della Lombardia in zona gialla il traffico privato a Milano ha subito un progressivo aumento: rispetto al 2019 l'indice di congestione è superiore del 47%, mentre gli ingressi in Area C dei veicoli soggetti a pagamento sono superiori del 37%». Andrà peggio con la promozione in zona bianca, che sembra quasi certa dal 14 giugno.

POLEMICHE «Le misure ripartiranno alla conclusione dell'anno scolastico per non incidere sul trasporto pubblico, perché con l'assenza degli studenti diminuiranno i passeggeri nelle ore più critiche», assicura l'assessore alla Mobilità Marco Granelli. Il centrodestra però attacca: «È una manovra per fare cassa».

COMUNE Immediata la replica del sindaco Giuseppe Sala: «È veramente falso pensare che noi prendiamo queste decisioni per questioni di cassa. Lo facciamo per la salute dei cittadini». Poi, spiega: «Quando è stato necessario abbiamo lasciato aperta Area B, ora pensiamo che sia giusto fare in maniera diversa. Chi contesta si mette dalla parte sbagliata». Anche il ritorno al pagamento dei posteggi «fa parte dello stesso disegno: la città è di chi viene per lavorare, ma in primis è dei milanesi e stiamo lavorando per restituirla a loro».

AREA B Aumentano i varchi: dal 9 giugno saranno in funzione 145 telecamere; di queste, 55 sanzioneranno da subito e le restante man mano che si concluderà il periodo di pre-esercizio. Altri 43 occhi elettronici saranno installati progressivamente nel corso dell'anno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA