Simona Romanò

«L'ho presa e l'ho messa sul tavolo (l'arma, ndr) ... gli ho detto ... vedi che ti ammazzo ... come ai cani ti ammazzo ...».

Così diceva, nelle intercettazioni del 12 dicembre 2019, Rocco Barbaro, 30 anni, a casa di una persona da cui si era recato per riscuotere «un credito da 20mila euro» per una partita di droga. Barbaro è stato arrestato ieri insieme al padre Antonio, 53 anni, e ad altre 11 persone tra le province di Milano, Monza, Pavia (e nel Torinese) nell'ambito dell'inchiesta dalla Finanza di Pavia che, coordinata dal pm della Dda Gianluca Prisco, ha permesso di sgominare una costola lombarda della ndrangheta. Un satellite con collegamenti appunto con i Barbaro, una delle storiche famiglie ndranghetiste di Platì, roccaforte dell'organizzazione.

LE ACCUSE Dall'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti alla detenzione e porto di armi, soprattutto kalashnikov, fino all'estorsione con l'aggravante del metodo mafioso.

DROGA ED ESTORSIONI Chili di cocaina e marijuana venivano immessi dagli arrestati nella rete di spaccio della Lombardia, del Piemonte, della Liguria, della Toscana. Erano le mogli e le compagne dei principali indagati a confezionare la droga e a tenere la contabilità degli affari. Gli arrestati sarebbero responsabili, si legge nell'ordinanza, anche «di attività estorsive nei confronti di soggetti che ritardavano a pagare lo stupefacente»: prospettavano loro «gravi conseguenze» ( come ai cani ti ammazzo ... ).

ELEVATA PERICOLOSITÀ Il clan «per fronteggiare qualsiasi tipo di minaccia disponeva di armi, come i mitragliatori Kalashnikov». E i soldi illeciti venivano ripuliti attraverso «società di servizi ed imprese edili, costituite ad hoc, ma inattive, che emettevano fatture false».

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA