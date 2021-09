Simona Romanò

L'automobilista ha bruciato il rosso, tagliando la strada al filobus della linea 90. Inevitabile lo schianto, violento e improvviso, del mezzo pubblico contro la Skoda Fabia nera: schianto che ha fatto cadere a terra i passeggeri, 22 dei quali rimasti feriti. È accaduto ieri, poco dopo le 10, lungo la circonvallazione esterna, all'incrocio tra viale Scarampo e viale Renato Serra.

Sono stati immediati i soccorsi con dieci ambulanze dell'Areu e un'automedica che sono intervenute sul posto, oltre alla polizia locale che sta accertando l'esatta dinamica dell'incidente.

Gli agenti, per facilitare i rilievi e le operazioni dei soccorritori, hanno transennato le vie circostanti per alcune ore, causando qualche disagio alla viabilità nell'intero quartiere. Il bilancio dell'impatto è di 22 viaggiatori sotto choc e feriti, fortunatamente in modo non grave: si tratta di 15 donne tra i 29 e gli 80 anni e di 7 uomini tra i 40 e i 79 anni. Sono più che altro contusi, trasportati in codice verde negli ospedali cittadini, al San Carlo e al Fatebenefratelli, per le cure mediche. Nello scontro hanno riportato escoriazioni e traumi al volto, al collo, alla schiena, al bacino, alle braccia, alle gambe.

Secondo la prima ricostruzione di Atm, «l'auto che proveniva da destra avrebbe attraversato l'intersezione passando con il rosso mentre il conducente della linea 90, che stava viaggiando in direzione di piazzale Lodi, aveva semaforo verde. Il filobus si è così scontrato con la fiancata sinistra dell'automobile».

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA