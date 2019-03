Simona Romanò

Inverno africano. A Milano non è mai stato così caldo, con una media di 6,6 gradi, due più della media e pochissima pioggia. A febbraio la media è stata addirittura di 9,1 gradi, superiore di oltre 3 quella del periodo. Ancora peggio a marzo. È il bilancio registrato dalla fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo (Omd), preoccupato dalla mancanza di acqua: dal 1° dicembre al 28 febbraio sono caduti 44,7 millimetri di pioggia, decisamente meno dei 176,6 corrispondenti alla media del trentennio di riferimento. Tra il 20 dicembre e il 15 gennaio si sono inoltre susseguiti 27 giorni consecutivi senza pioggia. Significativi i 17 gradi del 6 gennaio e i 17,7 della vigilia di Natale. Milano come le Hawaii, perché il 2018 è stato per la città l'anno più caldo da oltre un secolo, per la precisione dal 1896. Da 122 anni, quindi, non si registravano temperature così miti. Non c'è di che godere. Basta vedere il livello dei fiumi e dei laghi in Lombardia per essere un po' allarmati: il Po è sceso di 5,5 metri, mentre il lago Maggiore si sta svuotando, idem quello di Como. Cosa ci riserverà l'estate? «Non c'è correlazione con l'andamento dell'inverno precisa Samantha Pilati dell'Osservatorio Duomo tuttavia il trend delle ultimi due estati è di forti ondate di calore». Intanto, tra sabato e lunedì massime a quota 21 gradi.

