In meno di mezz'ora altri due morti sul lavoro fra Milano e Monza: un muratore di 64 è caduto dal ponteggio e un camionista di 50 è stato schiacciato dal carico. Per l'operaio edile tutto è accaduto in una manciata di secondi, verso le 9, nel cantiere di una villetta in fase di ristrutturazione di via Ghislanzoni, alla Maggiolina di Milano: Efrem, muratore bergamasco di 64 anni, residente a Foresto Sparso, è precipitato da 5 metri. Secondo i primi accertamenti, sembra che una gru stesse alzando travi in legno necessarie per la sistemazione del tetto, mentre l'uomo, dal balcone, le trascinava nell'abitazione. La fune della gru si è però rotta e la trave l'ha investito: non ha retto al contraccolpo ed è volato giù. Le sue condizioni sono apparse subito disperate: sul posto sono arrivati carabinieri e soccorritori che l'hanno trasportato in codice rosso al Niguarda. Inutili i tentativi di salvarlo, si è spento per i traumi al cranio e al torace. La pm di turno Ilaria Perinu ha disposto l'autopsia, dopo aver aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti.

Quasi in contemporanea, verso le 8,30, un altro incidente non ha lasciato scampo a Furio Frigerio, 50enne camionista di Lecco: stava scaricando il suo camion, nel cortile della ditta Eurofed di Cesano Maderno, in provincia di Monza, quando gli sono piombati addosso oltre tre quintali di materiale, forse posizionati malamente. Inutile l'intervento del 118: è deceduto prima del trasporto in ospedale. Lascia la moglie e due figlie. La sua morte è ora al vaglio delle forze dell'ordine. «Non si fa ancora abbastanza, i controlli non sono a sufficienti e non si sanzionano pesantemente le irregolarità», sostengono le segreterie sindacali milanesi e bergamasche di Uil, Cisl e Cgil.

