Simona Romanò

«Il piccolo Leonardo lo fece uscire la collega di sostegno. L'ho vista sulla soglia della porta, con di fianco il bambino. Ho pensato che ci fosse qualcuno nel corridoio, anche perché la bidella aveva sicuramente già preso servizio visto che era entrata in aula pochi minuti prima».

Così, durante la sua deposizione, ieri in tribunale, la 43enne maestra di italiano, già condannata a 1 anno, in rito abbreviato, per la morte del piccolo Leonardo. Il tragico episodio risale al 18 ottobre 2019. Secondo l'indagine della pm, Maria Letizia Mocciaro, erano le 9,30 quando il bambino ebbe il permesso di andare in bagno e, forse attirato dal vociare di un'altra scolaresca, salì su una sedia con le rotelle e si sporse dalla balaustra, precipitando dalla tromba delle scale della scuola primaria Pirelli. Un volo di 10 metri che gli costò la vita. All'epoca aveva 5 anni e mezzo. L'insegnante ha testimoniato nel processo a carico della maestra di sostegno. Secondo il suo racconto, «il piccolo aveva già chiesto a lei di poter andare in bagno, ma gli aveva detto di aspettare dieci minuti». Ha poi aggiunto che «anche l'insegnante di sostegno è maestra di classe, l'ho vista sulla porta mentre gli diceva: «Puoi andare, tranquillo». Non ho pensato di chiederle di accompagnarlo». A un certo punto le urla disperate: «Sono andata in bagno ma Leonardo non c'era, mi sono affacciata dalla balaustra e l'ho visto». All'udienza (la prossima è fissata il 10 novembre) hanno testimoniato anche la preside e un'altra insegnante che, al momento dell'incidente, stava accompagnando i suoi studenti in palestra: «Ho visto qualcosa che precipitava e che per poco non è finito addosso a un bambino. Quando ho capito che era il corpo di un alunno ho riportato i miei in classe, perché non lo vedessero e ho chiesto aiuto». La posizione della bidella coimputata è già stata definita: ha accolto il patteggiamento a due anni di reclusione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:01

