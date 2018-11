Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòIl Natale arriva in anticipo con «G! Come giocare». E' il Salone internazionale del giocattolo che, giunto all'11esima edizione, crea la magica atmosfera natalizia fra luci, canzoni, decorazioni. Per i bambini è una tre giorni di svago in un'immensa stanza giochi in due padiglioni di Fieramilanocity: oltre 30mila metri quadrati di giochi di ogni tipo, dai classici mattoncini Lego ai tecnologici droni, dai videogame alle piste telecomandate. Un villaggio natalizio a tutti gli effetti, con anche l'ufficio postale di Babbo Natale che è un'accogliente casetta in legno dove i baby visitatori incontrano gli elfi pronti ad aiutarli a scrivere le loro letterine, poi spedite in Lapponia. Gli ingredienti del divertimento sono tantissimi e vanno incontro ai gusti sia dei bimbi che dei genitori: tutti insieme, per esempio, possono piroettare sulla pista di ghiaccio da 200 metri quadrati. Insomma, sono tre giorni intensi di laboratori gratuiti e spettacoli con i supereroi preferiti dai piccoli e le teen idol del momento come Maggie & Bianca. E' inoltre possibile immergersi nel mondo della nuova serie animata 44 Gatti e in quello delle Winx. I maschietti possono invece imbattersi nei protagonisti della saga stellare Star Wars che, tra navicelle e spade laser, mandano in orbita i ragazzini, facendogli vivere momenti indimenticabili. Esplode la festa sul Trenino Thomas che fa tappa vicino a tutte le attrazioni e lungo la scintillante passeggiata dove, fra selfie e musica, sfilano i personaggi dei cartoon. «G! come giocare» è il paese dei balocchi dove oltre cento aziende del settore mostrano prodotti e novità.