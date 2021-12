Simona Romanò

Il Natale a Milano entra nel vivo. A partire dal tripudio di luminarie, accese ovunque, da corso Vittorio Emanuele (che brilla da mercoledì) all'asse che va da San Babila a Loreto. Da viale Monza a corso Vercelli, al mercato al coperto di piazza Prealpi e anche la Rinascente dal 1° dicembre ha illuminato le sue vetrine.

MERCATINI Ha riaperto dopo un anno di stop il mercatino di piazza Duomo promosso da Confcommercio: 65 baite (fino al 6 gennaio) con dolciumi, spezie, chicche fatte a mano. C'è anche la casetta di Babbo Natale per le letterine dei bimbi. E per garantire le norme anti-Covid una ventina di steward. Dal 5 all'8 dicembre, ritorna anche la Fiera degli Oh bej! Oh bej!: trecento bancarelle di cibo e artigianato tra piazza Castello, viale Gadio e piazza del Cannone. Anche qui distanziamento e green pass obbligatorio, pena la multa. Gli esclusi agli Oh Bej! daranno vita agli Alter Bej sul Cavalcavia Bussa che apre il 4. Grande ritorno in presenza anche dell'Artigiano in Fiera al polo fieristico di Rho (dal 4 al 12 dicembre, ingresso gratuito): sette padiglioni per 80 Paesi, 28 ristoranti e 18 luoghi del gusto.

PATINOIRE Nove piste di pattinaggio su cui volteggiare, che si aggiungono alla grande patinoire del Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Montanelli. Tra queste, la pista a Palazzo Lombardia e quelle in piazza Gue Aulenti, in piazza Gramsci, via Felice, ai Bagni Misteriosi (intorno 80 bancarelle).

PRESEPI Un centinaio quelli in mostra a Palazzo Lombardia con la Regione che ha ricreato nella piazza un bosco di abeti. E all'auditorium Testori propone per i più piccoli un cineforum gratuito.

ABETI Un esemplare di 24 metri illuminato da 80mila luci in piazza Duomo si accende l'8 dicembre. In centro altre 7 piazze saranno adornate di alberi: Scala, San Carlo, San Fedele, Cordusio, 24 Maggio e Tre Torri.



