Il fuoco ha divorato oltre settemila metri quadrati di capannone della MagniPlast, via Buozzi, zona industriale di Brugherio, nella Brianza.

L'azienda, prima produttrice in Europa di laminati plastici in vetroresina, è devastata: l'allarme è scattato martedì sera, verso le 22, quando si è levata in cielo una colonna di fumo denso, alta decine di metri e visibile a chilometri di distanza. Secondo una prima ricostruzione, a prendere fuoco sarebbe stata la copertura del capannone. Fortunatamente nessun ferito, ma il rogo è stata distruttivo, tant'è che per domare le fiamme è stato necessario l'intervento di oltre 30 mezzi dei vigili del fuoco, impegnati per ore in un «rischioso intervento».

Sul posto anche il 118 con ambulanze, automediche, il Nucleo Regionale Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico) e Arpa Lombardia per il monitoraggio delle sostanze tossiche sprigionate. Proprio da Arpa spiegano che è stato «installato un dispositivo per calcolare i microinquinanti». Per i risultati occorrono 24 ore. Gli investigatori sono al lavoro per capire cosa abbia scatenato l'incendio.

Qualche testimone, la cui versione è ancora da accertare, ha riferito «di aver udito uno scoppio». Sui social la paura dei residenti della zona che hanno postato video e foto della nube. Dicono «di aver sentito un odore nauseabondo, poi il fumo». «L'odore acre era pungente anche in mattinata».

