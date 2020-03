Simona Romanò

Il coronavirus non cancella gli aiuti a bisognosi e indigenti. Nascono nuovi sette nuovi hub temporanei - ognuno in Municipi diversi - per la consegna della spesa alle famiglie meno abbienti. Si tratta di magazzini in cui i prodotti alimentari sono concentrati, divisi in vari sacchetti per poi essere dati ai nuclei. Le famiglie che ricevono la spesa, circa 20mila in tutta la città, sono anche quelle seguite dai servizi sociali e quelle individuate dalla Caritas che assicura: «Nessuno sarà lasciato solo». Sono centocinquanta i volontari, tra dipendenti del Comune, operatori e volontari, che sono stati formati a gruppi nel cortile di Palazzo Marino nella massima sicurezza, seguendo le regole del decreto anti-contagio covid 19: saranno in campo per consegnare i beni alimentari ai cittadini in stato di difficoltà, finché saranno attive le restrizioni per il contenimento del virus. Dal centro logistico di Banco Alimentare viene resa disponibile ogni giorno circa una tonnellata di cibo per ogni hub (con possibilità di aumento nelle settimane successive): tra pasta, riso, legumi, tonno, biscotti, passata di pomodoro, olio, sale, zucchero e, nel caso di famiglie con neonati, anche latte artificiale e omogeneizzati. Nei sette hub, già da ieri sono a disposizione di dipendenti e volontari, 130 mascherine, circa 300 paia di guanti, dispenser e flaconi di gel igienizzante. «Il cuore grande di Milano, dei milanesi e degli operatori delle associazioni non manca mai di farsi sentire per dare una risposta ai bisogni anche nelle situazioni più complicate assicurano la vicesindaco Anna Scavuzzo e l'assessore alle Politiche Sociali Gabriele Rabaiotti - Continuiamo a occuparci di famiglie in povertà anche in questo tempo così difficile».

