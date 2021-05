Simona Romanò

Il centrodestra riparte da capo. «Ma non da zero», dicono dalla Lega.

Dopo il no dell'ex sindaco Gabriele Albertini riparte la caccia per uno sfidante a Giuseppe Sala alle amministrative di ottobre. E per la coalizione che davvero sperava di aver trovato il candidato autorevole è un rebus, per i veti incrociati dei partiti.

Il leader della Lega Matteo Salvini (il primo a lanciare Albertini) non si abbatte: «Individueremo un uomo o una donna». «Ci sono altri nomi, siamo in tempo», ribadisce anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Mercoledì nuovo vertice a Roma. E il totonomi è ripartito. Si abbassano le quotazioni di Riccardo Ruggiero: l'ex ad di Telecom, che fu il capo di Sala, non convince Salvini; dubbi anche sull'ex ministro Maurizio Lupi, il sogno di Silvio Berlusconi, giudicato «troppo vicino a Cl».

Fra le novità spunta il giornalista Alessandro Sallusti e si discute sull'outsider Fabio Minoli, proposto dallo stesso Albertini, disponibile a fare il suo vice: attualmente è capo delle comunicazioni di Bayer ma ha un passato politico, come coordinatore lombardo e parlamentare di Forza Italia un decennio fa. «Sono molto lusingato», ha commentato il diretto interessato. Fratelli d'Italia non è convinta perché vorrebbe «un nome della società civile». La Lega invece ci pensa; dopo tanti ragionamenti falliti, il Carroccio potrebbe far pesare la leadership nella coalizione e schierare una sua candidatura, magari ripescando Roberto Rasia Del Polo, manager del gruppo Pellegrini.

Ieri, intanto, si sono incontrati i capigruppo di centrodestra in Comune per «iniziare a costruire il programma elettorale in modo da superare questi dieci anni negativi di sinistra». «Imprese al collasso, un nuovo piano della mobilità senza blocchi ideologici e focus sulle periferie, ritratte dalla sinistra come un'ossessione e diventate invece un miraggio per chi ha guardato solo alla cerchia dei Navigli», sono alcuni argomenti di cui hanno parlato.

