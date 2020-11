Simona Romanò

«I vaccini antinfluenzali non bastano e sono pure in ritardo, proprio nella Regione più colpita dalla seconda ondata di Covid». Così 71 sindaci del Milanese, al di là del colore politico, scrivono al governatore Attilio Fontana e all'assessore al Welfare Giulio Galera: chiedono «spiegazioni immediate». È ancora scontro sull'antinfluenzale, dopo le denunce «dei vaccini tardivi» del Partito Democratico in Regione. Dal Pirellone replicano che «dal 18 novembre partirà la vaccinazione di massa per gli over 65». Intanto, però, i primi cittadini dell'hinterland si sono confrontati con i medici di base: ognuno dei quali, scrivono nella missiva, «ha ricevuto solo 50 dosi, a fronte di richieste molto superiori, tra le 400 e le 500, e questo provocherebbe un'insufficienza a coprire persino la fascia dei pazienti super-fragili». Le amministrazioni locali e i medici sono sul piede di guerra. Infuriati anche i pazienti che tempestano di telefonate i rispettivi dottori. Il problema vero è che le dieci gare, indette dal Pirellone per acquistare le dosi, non sono andate a buon fine e ora il pasticcio si è trasformato in un inevitabile posticipo della campagna vaccinale di massa. I numeri parlano da soli: sono state ordinate circa 2milioni 800mila dosi, ma al momento ne sono arrivate circa 800mila. Le altre sono attese. Secondo un documento della Regione «i medici di base, dopo le prime 50, possono prenotarne altre dal 18 di novembre», e le avranno disponibili non prima del 20. «La precedente scadenza del 10 novembre è stata quindi spostata di altri otto giorni», denuncia Samuele Astuti (Pd) della commissione regionale Sanità. È duro l'attacco della consigliera dem all'opposizione Carmela Rozza: «È nuovamente a rischio la salute dei cittadini Anche le direttive del governo invitavano a una partenza anticipata dell'immunizzazione così da diagnosticare più facilmente il Covid, i cui sintomi sono pressoché uguali a quella dell'influenza».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA