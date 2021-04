Simona Romanò

Ha perso il controllo della bici mentre scendeva a tutta velocità da un sentiero abusivo alla montagnetta Breda del Parco Nord, come fanno tutti i ciclisti che fuorilegge praticano il cosiddetto downhill, ovvero il fuoripista.

Il biker è un 15enne di Cinisello Balsamo che, domenica verso le 18,30, è caduto violentemente sbattendo la faccia a terra e ora è ricoverato in condizioni gravi al Niguarda in prognosi riservata. Pare che i medici stanno valutando se operarlo. «Prima o poi doveva capitare, fermiamo chi pratica questi sport estremi in luoghi non adatti, perché oltre a mettere in pericolo sé e tutti coloro che frequentano i parchi, distruggono il verde», dicono i comitati cittadini che sulle pagine di Leggo avevano denunciato le scorribande dei biker al Monte Stella. L'ultima, quella di domenica. E anche il consiglio di gestione del Parco Nord ha rilevato, di recente, «corse di downhill», tentando di fermarle con i controlli della guardie ecologiche e dei vigili. L'incidente del 15enne riaccende la questione. L'adolescente è arrivato da solo al parco per gettarsi dalla collinetta senza casco.

«Abbiamo provato a fare tutto il possibile per spiegare che le piste illegali per fare downhill create sulla montagnetta non sono praticabili e non devono esserci», spiega Marzio Marzorati, presidente di Parco Nord Milano. «Ma alcuni ragazzi, nonostante i divieti - aggiunge - si precipitano giù in bicicletta. Sono vicino alla famiglia del 15enne ferito, in attesa di buone notizie». E conclude: «Già oggi facciamo una riunione con le guardie ecologiche per decidere nuovi provvedimenti».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 05:01

