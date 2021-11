Simona Romanò

Ha narcotizzato una coppia durante un sopralluogo, organizzato per una compravendita immobiliare. Poi, ha abusato della giovane donna, mentre la figlia di pochi mesi era in cameretta. Le violenze, che risalgono al 2 ottobre, sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell'abitazione. Proprio i filmati hanno incastrato Omar Confalonieri, 48 anni, di Rho, nel milanese, agente immobiliare di lusso, fondatore della Confalonieri Real Estate di via Monte Napoleone, a Milano. È stato arrestato, venerdì per violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate. E ieri, durante l'interrogatorio di garanzia, s'è avvalso della facoltà di non rispondere. Dall'ordinanza con cui il gip Stefania Pepe ha disposto l'arresto emerge che aveva «problemi di tossicodipendenza» da cocaina, «ricevuta anche prima dei fatti che gli sono contestati». Il sospetto è che abbia già abusato di altre donne.

RICOSTRUZIONE Secondo una prima ricostruzione, il 2 ottobre, la coppia ha dato appuntamento a Confalonieri in un bar per una «compravendita di un box». Qui, l'uomo ha versato un potente psicofarmaco nelle bevande delle vittime. Poi, è andato con loro nell'abitazione dove sono crollate. E Confalonieri le ha sequestrate per 8 ore, abusando della donna. La coppia ha cancellato i ricordi: ha raccontato «di aver provato stordimento» dopo il drink e per questo si è rivolta ai carabinieri di Corsico che hanno ricostruito il fattaccio dalle telecamere.

ALTRI ABUSI Per gli inquirenti, «un modus operandi consolidato», infatti hanno fatto appello alle donne «che hanno accusato malori dopo aver hanno avuto a che fare con lui». Già due si sono presentate dai magistrati. E una madre di un'altra presunta vittima ventenne avrebbe raccontato che anche sua figlia «si era sentita male, circa 4 anni fa, dopo una tisana offertale da Confalonieri».

PRECEDENTI Confalonieri era già finito in cella nel 2008 per abusi su una 18enne. È stato stato «riabilitato» nel 2013 dove aver scontato la pena e seguito un percorso rieducativo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 05:01

