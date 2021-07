Simona Romanò

Ha accoltellato, con un coltello da cucina dalla lama di 20 centimetri, il chirurgo che lo stava visitando, perché non era soddisfatto della diagnosi.

La vittima è Giovanni Malacrida, medico milanese di 65 anni, operato d'urgenza rischiando di morire per il taglio dell'arteria femorale. Ora si trova in terapia intensiva e le sue condizioni sarebbero stabili. L'aggressore, 75 anni, è stato arrestato dai carabinieri di San Donato Milanese con l'accusa di tentato omicidio. A suo carico risultano precedenti per minacce e ingiurie. L'accoltellamento è accaduto ieri, poco prima delle 14, al Policlinico di San Donato Milanese. Il paziente, dopo aver subito un'operazione in un altro ospedale, era stato preso in carico dal Policlinico per una arteriopatia alle gambe. Verso le 13,40 si è presentato al San Donato per un controllo senza appuntamento, d'accordo con lo staff della struttura. Malacrida l'ha visitato con un collega e due specializzandi per circa 15 minuti, poi, gli ha esposto il quadro clinico: «Guardi, queste gambe non vanno più operate, proponiamo un ricovero riabilitativo in un'altra struttura». A quel punto, il 75enne, hanno dichiarato i testimoni per ricostruire l'accaduto, è «apparso turbato». In un attimo ha rovistato nella sua borsa, ha estratto il coltellaccio e si è avventato, colto da un raptus, contro il chirurgo, senza dargli nemmeno il tempo di tentare di scappare, perché «tutto è avvenuto in una manciata di secondi». Un solo fendente ha raggiunto il sanitario fra l'inguine e la coscia destra, lesionandogli l'arteria femorale e causandogli un'immediata emorragia che gli sarebbe stata letale se non si fosse già trovato in ospedale, dove subito è stato soccorso. Uno degli specializzandi ha aperto la porta dell'ambulatorio per chiedere aiuto e l'aggressore è stato bloccato da un poliziotto della Scientifica, in attesa del suo turno nel corridoio.

Immediata la reazione della Federazione nazionale degli Ordini dei medici con il suo presidente Filippo Anelli: «La violenza contro i medici, dopo la tregua durante la pandemia, sta di nuovo dilagando». Anelli chiede «più tutela per un cambio di passo».

Martedì 13 Luglio 2021

