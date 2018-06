Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòGli attivisti di Ri-Make ci riprovano. Un giorno dopo essere stati sgomberati dalla ex sede della Bnl in via Astesani, ad Affori ieri hanno preso possesso dell'ex liceo classico Omero, in via del Volga.Sono stati loro stessi a comunicarlo su Facebook: «Non potevamo rimanere in mezzo a una strada. I nostri progetti non possono permettersi di fermarsi neanche un giorno. Ma non potevamo nemmeno abbandonare questo territorio». La scuola è vicinissima all'altra sede, fatta diventare luogo di aggregazione per il quartiere, con progetti come il pranzo solidale a tre euro, preparato dai rifugiati. «Abbiamo passato la notte a lavorare nel nuovo spazio recuperato. Ancora non abbiamo recuperato le energie, ma ci muovono il sostegno, la forza e la solidarietà che hanno permesso tutto questo». Il 17 maggio i rappresentanti del collettivo avevano incontrato lo staff del sindaco Giuseppe Sala per cercare una soluzione alternativa allo sgombero. Ma l'unica alternativa era un bando di assegnazione di uno spazio e ciò comportava tempi molto lunghi. Da qui, la presa di posizione di Ri-Make di vivere ancora nell'illegalità.Insorge il centrodestra che chiede l'immediato intervento della polizia per un nuovo blitz. I consiglieri di Forza Italia che siedono nel parlamentino di Zona 9 arrivano a chiedere le dimissioni del vicesindaco con delega alla Sicurezza Anna Scavuzzo perché «è inadeguata a gestire i problemi».